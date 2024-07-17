Кандидатов для повесток в реестре «Оберег» будут выбирать по принципу таргетированной рекламы, — Минобороны

В Минобороны объяснили, кому поступит повестка из ТЦК в первую очередь и по каким критериям будут выбирать потенциальных кандидатов.

Напомним, что 16 июля истек последний день из 60 отведенных для обновления данных — сейчас требование выполнили 4 млн украинцев (около 2,7 млн через приложение Резерв+, остальные — через ТЦК или ЦПАУ). Далее данные, внесенные в реестр «Оберіг», будут использовать для того, чтобы определить кому прислать повестку в первую очередь — это могут сделать автоматически, задав необходимые критерии поиска (например, возраст или специальность).

«Генштаб понимает, какие потребности у них сейчас есть — какие профессиональные навыки, какой возраст людей и их условный профайл, который должен быть. Это похоже на таргетированную рекламу. То есть, ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны, не тратя свое дополнительное время», — говорит заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

С помощью реестра будут определять и тех, кто избегает выполнения воинского долга и в отношении кого в полицию попадут предложения на задержание и принудительную доставку в ТЦК.

Также «Оберіг» будет отображать данные об открытых исполнительных производствах по просрочке штрафов от ТЦК. При этом, если человек не принимает или не расписывается в оповещениях от ТЦК, то оно будет считаться врученным, пояснила Черногоренко.

«Относительно оповещений, да, действительно, они будут считаться врученными, даже если человек не поставил свою подпись, по аналогии, как это происходит с приглашением в суд».

Сейчас Минобороны работает над нормативной базой, которая позволит работнику ТЦК без ведома человека запросить данные о нем из различных государственных реестров (то есть даже если данные не обновлены, их можно при необходимости найти, например, в реестре Налоговой службы и т.д.). При этом, по словам Черногоренко, сейчас «Оберіг» уже имеет обмен с 8 реестрами.

«Это реестр актов гражданского состояния, Единый демографический реестр. Почти все данные, которые есть в реестрах по человеку мы можем забрать из реестров», — сказала Черногоренко.

Источник: Судебно-юридическая газета