Дедлайн 16 июля: что ждет военнообязанных, которые не обновили данные?

16 июля завершается срок, в течение которого военнообязанные должны были обновить свои данные. Это касается мужчин 18–60 лет и определенных категорий женщин. Обновление можно осуществить через ТЦК, ЦНАП или приложение «Резерв+».

По данным Министерства обороны, по состоянию на 14 июля 2024 года, количество обновлений достигло более 4 000 000. Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, на своей странице в Facebook написала, что через «Резерв+» данные обновили 2,7 миллиона человек. Хотя точное количество военнообязанных неизвестно из-за отсутствия актуальной переписи населения, ориентировочная цифра достигает 10,6 миллиона человек.

Процедура после обновления данных

Большинство граждан обновляли информацию через «Резерв+». Однако это не освобождает от необходимости прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Федор Вениславский, депутат от «Слуги народа» и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, отмечает, что те, кто обновил данные без отсрочки или бронирования, могут получить повестку для прохождения ВВК.

Нововведения в процессе мобилизации

Кабинет Министров ввел централизованную печать и рассылку повесток по почте. Это должно ускорить процесс оформления и сделать его более автоматизированным. В случае неявки на ВВК предусмотрен штраф от 17 000 до 25 000 гривен, а неявка в ТЦК после ВВК без уважительных причин грозит уголовной ответственностью.

Последствия для тех, кто не обновил данные

Военнообязанные, которые не обновили информацию до 16 июля, рискуют получить штраф и ограничение в праве управления транспортным средством. Адвокаты объясняют, что ограничение накладывается через суд, а о лишении права управления можно узнать через приложение «Дія» или во время проверки.

Онлайн-курс "Ціноутворення для виробників та ритейлу" від Laba. Масштабуйте бізнес, незалежно від конкурентів, завдяки оптимізації стратегії ціноутворення.Досвід та фідбек від Senior Product Manager Pricing Platform у Zalando. Детальніше про курс

В случае неуплаты штрафа возможна блокировка банковских счетов. Если долг превысит 150 000 гривен, имущество должника могут выставить на торги. Однако некоторое имущество, например, инвалидные коляски, не подлежит конфискации. О том, как проверить, есть ли вы в перечне должников, мы писали здесь.

Перспективы массовых проверок

Хотя официальных заявлений об усилении проверок не было, обновленные данные военнообязанных теперь отображаются в QR-коде. Это может облегчить процесс проверок на улицах. Однако важно помнить, что задерживать граждан и доставлять их в военкоматы имеют право только полицейские, а не представители ТЦК.

Работа ЦПАУ в последние дни

Киевская городская администрация сообщила о максимальной мобилизации ресурсов ЦПАУ для обслуживания посетителей. Несмотря на это, из-за большой нагрузки рекомендуют пользоваться приложением «Резерв+» для обновления данных.

Онлайн-курс "Ціноутворення для виробників та ритейлу" від Laba. Масштабуйте бізнес, незалежно від конкурентів, завдяки оптимізації стратегії ціноутворення.Досвід та фідбек від Senior Product Manager Pricing Platform у Zalando. Детальніше про курс

Источник: BBC, Общественное