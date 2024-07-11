«Не баг, а фича». В Минобороны объяснили, почему Резерв+ разлогинивает пользователей

В Минобороны говорят, что разлогин в Резерв+ (когда человек зарегистрировался, а приложение просит повторно ввести данные) происходит по замыслу разработчиков.

«Если пользователь не заходит в «Резерв+» в течение недели, приложение автоматически разлогинивает его из соображений безопасности. Поэтому это не баг, а фича для вашей безопасности», — объяснила в интервью DOU заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, Резерв+ запустили в мае и на сегодня 2 477 178 человек уточнили свои данные через приложение. При этом в первые дни оно не справлялось с нагрузкой, но, похоже, никаких обновлений для стабильности не планируется, поскольку подобных наплывов в Минобороны «не прогнозируют».

«Сейчас мы не прогнозируем подобных нагрузок, и уже второе обновление с военно-учетными документами показало, что стабильность приложения была выше. Большинство проблем с Резерв+ возникают не из-за высокой нагрузки, а из-за ошибок, которые произошли еще на этапе переноса данных с бумажных носителей в реестр. Мы стараемся исправить такие ошибки как можно быстрее и именно поэтому запустили функцию «Исправить данные онлайн»», — добавляет Черногоренко.

Она также поделилась данными о том, кто и как работал над разработкой Резерв+ — в частности, это общественная организация «Офис эффективного регулирования» BRDO, которая имеет опыт в создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства, Реестра товаров двойного назначения и т.д., и несколько загадочных «субподрядчиков», которых не называют из соображений безопасности.

«Внешние подрядчики непосредственно писали код. Все, что касалось договорных отношений, юридических вопросов, легализации системы, отработки технических требований — это делалось внутри. Но заметим что исходный код приложения есть у Министерства обороны, мы являемся его владельцем. То есть разработчик не может самостоятельно без министерства менять исходный код», — говорит Черногоренко.

Напомним, что с 18 июня в Резерв+ добавили электронный военно-учетный документ и возможность исправлять некоторые данные онлайн, а недавно в приложении начал отображаться актуальный статус бронирования.

Следующая функция приложения — автоматическая отсрочка. По словам Черногоренко, первыми ее опробовать смогут, скорее всего, студенты и родители троих детей. Однако временные рамки запуска пока не называют, поскольку изначально необходимо внести изменения в нормативную базу.

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