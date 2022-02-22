Kantar опублікував рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за січень — Rozetka вибила Facebook з Топ-3
Аналітики Kantar CMeter опублікували новий рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів — за січень 2021 року.
Головна зміна у порівнянні з попередньою редакцією рейтингу — Facebook вилетів з першої трійки та опустився на 5-ту сходинку з охопленням 48%. Місце соцмережі Марка Цукерберга, якій останнім часом доводиться несолодко, посів український інтернет-магазин Rozetka; попри закінчення різдвяних розпродажів українці зберегли свій інтерес до маркетплейсів та інтернет-магазинів.
Двійка незмінних лідерів — Google та YouTube.
Серед інших помітних тенденцій та змін Kantar CMeter виокремлюють:
- відразу три новинні сайти в топ-25: Tsn.ua (16-те місце), Unian.net (19-те місце)та News.obozrevatel.com (25-те місце) — перший місяць 2022 року, як відомо, був перенасичений подіями, за якими активно слідкували українці;
- разом зі зростанням захворювання на COVID-19 та грип суттєво наростив охоплення сайт Tabletki.ua — він опинився на 17-тій сходинці рейтингу найпопулярніших сайтів України;
- з настанням нового календарного року українці традиційно цікавилися пошуком роботи — у січні сайт Work.ua піднявся з 38-го на 20-те місце у рейтингу.