Kantar опублікував рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за січень — Rozetka вибила Facebook з Топ-3

Аналітики Kantar CMeter опублікували новий рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів — за січень 2021 року.

Головна зміна у порівнянні з попередньою редакцією рейтингу — Facebook вилетів з першої трійки та опустився на 5-ту сходинку з охопленням 48%. Місце соцмережі Марка Цукерберга, якій останнім часом доводиться несолодко, посів український інтернет-магазин Rozetka; попри закінчення різдвяних розпродажів українці зберегли свій інтерес до маркетплейсів та інтернет-магазинів.

Двійка незмінних лідерів — Google та YouTube.

Серед інших помітних тенденцій та змін Kantar CMeter виокремлюють:

відразу три новинні сайти в топ-25: Tsn . ua (16-те місце), U nian . net (19-те місце)та N ews.obozrevatel.com (25-те місце) — перший місяць 2022 року, як відомо, був перенасичений подіями, за якими активно слідкували українці;

разом зі зростанням захворювання на COVID -19 та грип суттєво наростив охоплення сайт Tabletki . ua — він опинився на 17-тій сходинці рейтингу найпопулярніших сайтів України;

з настанням нового календарного року українці традиційно цікавилися пошуком роботи — у с ічні сайт W ork.ua піднявся з 38-го на 20-те місце у рейтингу.

Топ-25 сайтів в Україні за січень 2022 року