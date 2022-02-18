Meta (владелец Facebook) вылетела из топ-10 самых дорогих компаний мира

У Meta Platforms (материнская компания Facebook) продолжается полоса неудач — на фоне судов и проблем с регуляторами в Европе и США, и замедления роста бизнеса ее акций продолжают дешеветь и вследствие крупнейшего в истории месячного падения компания Марка Цукерберга вылетела из десятки самых дорогих компаний мира.

По итогам торгов 17 февраля акции Meta упали на 4,08% к уровню закрытия предыдущей сессии, до $207,71 за штуку, а рыночная капитализация сократилась до $565,37 млрд. Это привело к тому, что Meta опустилась на 11 место после Tencent Holdings Ltd. в рейтинге самых дорогих публичных компаний мира. Если помните, в июле 2021 года капитализация Meta, которая на тот момент еще называлась Facebook, впервые превысила триллион долларов. С максимума, зафиксированного в сентябре 2021 года, Meta Platforms потеряла более $500 млрд рыночной стоимости.

С учетом текущего положения дел акции Meta еще какое-то время будут оставаться на «медвежьем» рынке. На недавнем квартальном отчете Meta оценила потери от новых правил Apple об отслеживании на iOS в $10 млрд за 2022 год. И буквально вчера Google анонсировала такие же изменения в политике конфиденциальности — в Android появится новая функция, ограничивающая возможность приложений отслеживать действия пользователей в рекламных целях. Ожидается, что сильнее всего эти ограничения рекламы ударят именно по Meta.