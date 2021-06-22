Карантинне опитування українських IT-спеціалістів: 71% переважно працюють вдома, 7% постійно відвідують офіс, майже третина працює вдома продуктивніше, але є проблеми з work-life balance





Профільний ресурс DOU.UA провів велике опитування українських ІТ-спеціалістів щодо життя в умовах пандемії, карантину та періодичних локдаунів. В опитуванні взяли участь 5548 айтішників, що живуть та працюють в Україні. Згідно отриманим даним українське ІТ непогано пристосувалося до нових умов — більшість ІТ-фахівців працюють з дому і переважно задоволені цим. Кількість задоволених ремоутом зросла майже вдвічі, порівняно з минулим роком. А третина опитаних зазначили, що вдома вони більш продуктивні, ніж в офісі. Проте серед проблем залишаються овертайми, брак комунікації, а також зменшення фізичної активності через карантин.

Як і на початку карантину, сьогодні більшість опитаних ІТ-спеціалістів на ремоуті: 71% переважно працюють вдома через карантин, ще 12% частково вдома і частково в офісі, а 9% працювали віддалено і до пандемії. Тільки 7% постійно відвідують офіс. В порівнянні з квітнем 2020 року, збільшилася кількість ІТ-спеціалістів, які виходять в офіс: тоді їх було 2%, ще 2% — час від часу туди приїжджали.

Як і торік, у Дніпрі та Запоріжжі дещо частіше працюють в офісах (10% та 14% відповідно). Київ, Львів, Одеса та Харків — міста, де найбільша частка фахівців на ремоуті (близько ¾ всіх респондентів). Найбільші компанії частіше відправляють своїх працівників на ремоут (83% тих, хто працює в компанії з 800+ співробітниками, переважно на віддаленому форматі), а в невеликих (до 80 спеціалістів) — найбільша частка тих, хто постійно відвідує офіс (13%).

На віддаленому форматі здебільшого технічні спеціалісти (серед QA таких 80%, з-поміж аналітиків та спеціалістів з Big Data — 79%, серед розробників — 71%) та менеджмент проєктів (73%). Топменеджери, спеціалісти з HR, маркетингу та продажів, дизайнери, системні адміністратори та підтримка користувачів частіше працюють в офісі.

За рік, що минув від початку карантину, українські ІТ-спеціалісти добре адаптувалися до роботи з дому: 43% опитаних, які переважно чи частково працюють дистанційно, цілком задоволені цим, в той час, як у квітні 2020 року таких було тільки 23%. Ще 45% задоволені роботою з дому, проте не весь час.

Мріють повернутися в офіс лише 3% серед тих, хто нині на ремоуті, що помітно менше, ніж у квітні 2020 року: тоді їх було 11%. Очевидно, у тих, кому краще працювати в офісі, зараз є можливість туди повернутися, на відміну від квітня минулого року, коли все було закрите. Найгірше оцінюють віддалений формат респонденти, які живуть самі, і ті, які мають дітей (14% та 15% відповідно незадоволені ремоутом), а також топменеджери (18%).

Більшість ІТ-спеціалістів хочуть мати змогу працювати як вдома, так і в офісі (61%). Тільки 34% фахівців, які зараз переважно чи частково працюють з дому, хотіли б повністю перейти на віддалений формат. Навіть серед тих, кого повністю влаштовує робота вдома, 29% хотіли б мати змогу час від часу приїжджати в офіс. Серед спеціалістів, які нині працюють в офісі, 66% задоволені цим, 28% хотіли б мати можливість працювати з дому.

Одна з причин, чому ІТ-спеціалісти віддають перевагу роботі вдома чи в офісі, — рівень власної продуктивності. Загалом продуктивність роботи вдома респонденти оцінюють доволі високо: 49% вважають, що їхня ефективність вдома така сама, як в офісі, а 31% — що вони вдома працюють навіть ефективніше. Тільки 15% мають протилежну думку.

Проте є значні відмінності між тими, хто задоволений роботою на ремоуті, та тими, хто хотів би працювати в офісі. Серед тих, хто мріє повернутися в офіс, 65% вважають, що вдома стали працювати менш ефективно. Серед тих, хто цілком задоволений роботою вдома, 93% вважають, що вони працюють так само ефективно або навіть ефективніше, ніж в офісі. Цікаво, що нема залежності між проживанням з дітьми та меншою продуктивністю вдома: ІТ-спеціалісти з дітьми оцінюють свою продуктивність вдома так само, як спеціалісти без дітей.

Основною перевагою роботи з дому є економія часу на добирання в офіс — це відзначили 87% опитаних, а 50% зауважили, що при віддаленому форматі в них з’являється більше вільного часу. Також важливою перевагою ремоуту є менша ймовірність захворіти на ковід (відповіли 52% респондентів). 42% вдома почуваються комфортніше, ніж в офісі. Основний недолік роботи з дому — брак комунікації з колегами (про це сказали 55% тих, хто зараз працює з дому). 33% відчувають проблеми з work-life balance, а 27% — з дотриманням робочого графіка.

Роботу в офісі цінують насамперед за живе спілкування: 72% опитаних ІТ-спеціалістів вважають, що в офісі кращі можливості, щоб познайомитися та спрацюватися з командою, 64% цінують можливість комунікувати з іншими людьми, друзями, колегами, 59% — можливість швидко вирішувати робочі питання. Для 54% респондентів робота в офісі є ще й приводом вийти з дому. Робота є одною зі сфер життя, якій ІТ-спеціалісти почали приділяти більше часу з початку карантину: це відзначили 38% фахівців. Найчастіше про це заявляли топменеджери (52% стали працювати більше під час карантину), HR-спеціалісти, People partner і рекрутери (51%), спеціалісти з маркетингу та продажів (47%), а також ті, хто залучений у менеджмент проєктів (46%). Ймовірно, цим фахівцям важче адаптуватися до роботи в умовах карантину та віддаленого формату, що призводить до збільшення робочих годин.

Більшість ІТ-спеціалістів на ремоуті намагаються розпочати робочий день в той самий час, що і в офісі (54%). 24% фахівців починають працювати раніше, ніж в офісі — переважно це топменеджери (35%), HR-спеціалісти, рекрутери, People partner (29%), менеджмент проєктів (28%). 22% респондентів беруться за завдання вдома пізніше, ніж в офісі — частіше про це заявляли аналітики та спеціалісти з Data Science (28%).

Завершити робочий день на ремоуті в той самий час, що й в офісі, складніше: це вдається тільки 42% ІТ-спеціалістів, які працюють з дому, а 44% закінчують працювати пізніше, ніж в офісі. Складно «вписатися» у звичні робочі години ще й тому, що у багатьох ІТ-спеціалістів за цей рік збільшилась кількість часу, який вони витрачають на приготування їжі (це відзначили 40% опитаних) та ведення домашнього господарства (33%).

ІТ-компанії переважно не відстежують час роботи фахівців на ремоуті. Тільки 13% респондентів заявили про трекери, при чому тільки 2% зазначили, що відстежувати час почали на карантині. Приблизно така ж ситуація була рік тому. Отже, за рік, що минув, компанії не відчули потреби фіксувати час роботи своїх працівників. А ІТ-спеціалісти, своєю чергою, стали більше працювати не тому, що за ними стежать. Загалом практика відстежування робочого часу більш характерна для невеликих компаній: 20% тих, хто працює в компанії з 80 чи менше співробітниками, відзначили це.

62% ІТ-спеціалістів, які працюють віддалено, мають вдома зручно облаштоване місце. Решта або мають досить незручне робоче місце (21%), або не мають такого взагалі (9%), або змушені ділити його з іншими людьми (8%). Ті фахівці, які мають зручне місце для роботи, частіше зауважували, що вдома вони працюють ефективніше, ніж в офісі (36% проти 31%).

Те, що немає гарно облаштованого місця вдома, збільшує бажання фахівців повернутися до офісу: серед тих, хто мріє повернутися в офіс, лише 43% мають вдома зручне робоче місце (для порівняння: у 73% тих, кого цілком задовольняє робота вдома, є облаштоване робоче місце). ІТ-компанії по-різному підійшли до організації зручного робочого місця співробітникам на ремоуті. Найчастіше роботодавці пропонували працівникам комп’ютери чи ноутбуки — таку допомогу отримали 35% респондентів. 30% сказали, що компанія надала їм усе необхідне. Решта фахівців облаштовували його самостійно.

Загалом ті зміни, які відбулися в ІТ-галузі через карантин, можна назвати позитивними. 66% опитаних спеціалістів вважають, що карантин спонукав компанії стати більш гнучкими в організації робочого процесу. Ще 38% помітили збільшення кількості проєктів, вакансій та пропозицій від рекрутерів. У 18% респондентів підвищилася зарплата. Негативні зміни відчула доволі невелика частина ІТ-спеціалістів: 14% були змушені змінити роботу чи проєкт, а у 3% зменшилась зарплата. Крім того, карантин спонукав ІТ-компанії переглянути соцпакети, бонуси та інші переваги, які вони надають співробітникам.

Багато компаній під час карантину розширили пакет медичного страхування: це зауважили 22% фахівців. Найчастіше поліпшували медстраховку своїх співробітників найбільші компанії: так вважають 30% серед тих, хто працює в компаніях з більш ніж 800 співробітниками.

Мало вплинув карантин на навчальний процес у компаніях: 70% опитаних зазначили, що їхні компанії не змінили кількість уроків англійської для працівників, а 66% це підтвердили щодо інших видів навчання, яке проводить компанія. У найбільших компаніях змогли збільшити обсяги навчання: 15% опитаних ІТ-спеціалістів, які працюють в компаніях з більш ніж 800 співробітниками, відзначили це (і тільки 10% серед усіх респондентів). Також практично не відбулося змін щодо відпусток і лікарняних, які надають компанії: 89% респондентів не відчули змін щодо відпусток, а 79% — щодо лікарняних.

Найбільші зміни стосуються свят і корпоративів: 61% опитаних ІТ-спеціалістів зазначили про зменшення кількості подій. Найбільше потерпають співробітники великих ІТ-компаній: 71% тих, хто працює в компаніях з понад 800 спеціалістами, говорять про зменшення кількості свят і корпоративів під час карантину. Невеликі компанії до 80 спеціалістів теж переважно зменшили кількість заходів (60% респондентів це зауважили). Проте 40% спеціалістів, що працюють у таких компаніях, відзначили, що кількість свят не зменшилася в порівнянні з докарантинними часами. Це можна пояснити тим, що, можливо, більші компанії загалом частіше влаштовували івенти, тому й сильніше відчули зміни за менші компанії.

Ще одна сфера, де значна кількість спеціалістів (14%) говорить про погіршення — перегляд зарплат і виплата премій. 70% не зауважили змін в цьому аспекті через карантин, водночас для 10% ситуація поліпшилася. Цікаво, що нетехнічні спеціалісти частіше заявляли про покращення умов, ніж інші. Серед HR, People partner та рекрутерів таких 20%, серед спеціалістів Marketing and Sales 16%, а ось серед розробників — лише 8%, з-поміж тестувальників — 11%. 20% спеціалістів помітили, що компанії стали менше дбати про харчування в офісі, що досить логічно, враховуючи, що багато працівників на ремоуті.

В інших сферах життя теж відбулися значні зміни на карантині. Серед мінусів, які локдаун приніс ІТ-спеціалістам, найчастіше згадують зменшення рухової активності (68% опитаних), недоступність певних товарів і послуг (43%), відсутність повноцінної відпустки та відпочинку (43%) та зміни звичного стилю життя (40%). Плюси переважно стосуються вільного часу та більшої свободи у його розподілі протягом дня. 68% ІТ-спеціалістів відзначили зменшення витрат часу на поїздки та затори, 51% — гнучкість графіка роботи на карантині, 42% — збільшення часу на себе. Ще один ефект карантину — зросла кількість сервісів, які можна отримати онлайн — це зауважили 44% IT-фахівців.

Найбільші зміни стосуються відпусток і подорожей: 60% респондентів вказали, що приділяли їм менше часу за останній рік. Загалом 56% стали менше зустрічатися з друзями, а серед тих, кому не подобається працювати вдома, таких уже 69%. Ймовірно, робота в офісі для них є також можливістю спілкуватися з друзями. Зустрічі з сім’єю та рідними теж стали помітно рідшими, проте все ж вони відбуваються частіше, ніж з друзями: 30% ІТ-спеціалістів зауважили, що менше бачаться з рідними, а 45% — так само часто, як і до карантину.

Час, який виділяють на дозвілля, заняття спортом, навчання і саморозвиток, змінювався залежно від стилю життя та роботи ІТ-спеціаліста. 24% ІТ-фахівців стали на карантині приділяти більше часу спорту, 29% — дозвіллю та відпочинку, 33% — навчанню та саморозвитку — дещо частіше про це казали ті, хто став вдома працювати ефективніше і зміг зменшити кількість робочих годин. Проте багатьом довелося урізати час занять: 33% почали менше займатися спортом, у 26% стало менше часу для дозвілля та відпочинку, 18% скоротили час на навчання та саморозвиток.

60% ІТ-спеціалістів, які мають дітей, відзначили, що стали проводити з ними більше часу на карантині, що дещо зменшило їхній час на дозвілля, а також навчання та розвиток, в порівнянні з тими спеціалістами, які не мають дітей. Багато ІТ-спеціалістів на карантині стали витрачати більше часу на роботу, приготування їжі та ведення домашнього господарства. 40% ІТ-спеціалістів — на приготування їжі, 38% — на роботу, а 33% — на ведення домашнього господарства.

Джерело: DOU.UA