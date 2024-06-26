Сверхсекретный прототип военной беспилотной субмарины США под названием Manta Ray был замечен пользователями Google Maps и остается доступным для просмотра. Спутниковые фотографии, на которых видно корабль, похожий на фантастический звездолет, пришвартован на военно-морской базе Порт-Вайними в Калифорнии, его футуристические формы трудно не заметить в локации.

Автономное судно было названо в честь морского существа из-за схожести форм и способности оставаться глубоко под водой, работая в режиме низкой мощности. Manta Ray, созданный компанией Northrop Grumman в рамках проекта ВМС США по разработке подводного оружия большой дальности, является сложным подводным дроном, способным экстремально долго находиться в режиме сна на морском дне без дозаправки. Он использует «эффективное скольжение» под водой

«Наше успешное полномасштабное испытание Manta Ray подтверждает готовность транспортного средства к работе в реальных условиях. … Корабль разработан с несколькими отсеками для полезного груза различных размеров и типов, что позволяет выполнять различные военно-морские задачи», — написал в пресс-релизе доктор Кайл Вернер, руководитель программы Manta Ray в DARPA.

Модульная конструкция позволяет разбирать Manta Ray и транспортировать в обычных контейнерах, без дополнительных портовых сооружений. ВМС США более трех месяцев испытывали корабль у побережья Южной Калифорнии. Аналитики подозревают, что попытки ВМС в разработке подводных дронов имеют целью стратегическое противодействие операциям подводных лодок россии и Китая.

Онлайн-курс "Креативна майстерня ілюстраторів" від Skvot. Прокачайте візуальне мислення і скіл сторітелінгу.Дізнайтесь, як розвивати селф-бренд, комунікувати з клієнтами та монетизувати свою творчість.З практикою та детальним фідбеком. Детальніше

https://itc.ua/articles/ukraynskye-morskye-drony-marychka-sea-baby-magura-v5-y-drugye/

Источник: New York Post

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.