Новости Military Tech 26.06.2024 в 09:17 comment views icon

Карты Google «засветили» сверхсекретный подводный беспилотник США

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

Карты Google «засветили» сверхсекретный подводный беспилотник США

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Сверхсекретный прототип военной беспилотной субмарины США под названием Manta Ray был замечен пользователями Google Maps и остается доступным для просмотра. Спутниковые фотографии, на которых видно корабль, похожий на фантастический звездолет, пришвартован на военно-морской базе Порт-Вайними в Калифорнии, его футуристические формы трудно не заметить в локации.

Карти Google «засвітили» надсекретний підводний безпілотник США

Автономное судно было названо в честь морского существа из-за схожести форм и способности оставаться глубоко под водой, работая в режиме низкой мощности. Manta Ray, созданный компанией Northrop Grumman в рамках проекта ВМС США по разработке подводного оружия большой дальности, является сложным подводным дроном, способным экстремально долго находиться в режиме сна на морском дне без дозаправки. Он использует «эффективное скольжение» под водой

«Наше успешное полномасштабное испытание Manta Ray подтверждает готовность транспортного средства к работе в реальных условиях. … Корабль разработан с несколькими отсеками для полезного груза различных размеров и типов, что позволяет выполнять различные военно-морские задачи», — написал в пресс-релизе доктор Кайл Вернер, руководитель программы Manta Ray в DARPA.

Карти Google «засвітили» надсекретний підводний безпілотник США

Модульная конструкция позволяет разбирать Manta Ray и транспортировать в обычных контейнерах, без дополнительных портовых сооружений. ВМС США более трех месяцев испытывали корабль у побережья Южной Калифорнии. Аналитики подозревают, что попытки ВМС в разработке подводных дронов имеют целью стратегическое противодействие операциям подводных лодок россии и Китая.

Онлайн-курс "Креативна майстерня ілюстраторів" від Skvot.
Прокачайте візуальне мислення і скіл сторітелінгу.Дізнайтесь, як розвивати селф-бренд, комунікувати з клієнтами та монетизувати свою творчість.З практикою та детальним фідбеком.
Детальніше

https://itc.ua/articles/ukraynskye-morskye-drony-marychka-sea-baby-magura-v5-y-drugye/

Источник: New York Post

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить