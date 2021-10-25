Казахстанский сервис Kaspi.kz покупает украинский «БТА Банк» для получения банковской лицензии и собирается повторить стратегию Super App в Украине

Казахстанская компания «Kaspi.kz» подписала договор купли-продажи 100% «БТА Банка Украина», завершение сделки планируется в I полугодии 2022 года, сообщает издание Kapital.kz. Интересно, что украинский «БТА Банк» является дочерней организацией казахстанского БТА Банка, принадлежащая местному бизнесмену Кенесу Ракишеву.

«Мы заключили договор купли-продажи 100% БТА Банка Украина. Он приобретается исключительно для получения банковской лицензии в Украине. Это позволит нам запустить финтех-продукты, открывать мобильные кошельки, счета и прочее. Имея банковскую лицензию и платежные лицензии Portmone Group, мы займем сильные позиции и сможем повторить стратегию Super App (маркетплейс, финтех-платформа и система платежей) в Украине» — отметили представители компании Kaspi.kz.

Отмечается, что БТА Банк Украина ведет ограниченную операционную деятельность, у него нет отделений и кредитного портфеля. По данным компании, сделка не окажет существенного финансового влияния на Kaspi.kz. В свою очередь компания планирует получить чистую прибыль в 2021 году в размере 445 млрд тенге.

Напомним, что в начале октября 2021 года Kaspi.kz завершил сделку по приобретению Portmone Group, одного из крупнейших игроков на украинском рынке. Владение Portmone предоставит Kaspi платежную лицензию и аккредитацию Visa и MasterCard в Украине, а в среднесрочной перспективе Украина также может стать важным источником для найма разработчиков и запуска IT-хаба.

Источник: Kapital.kz, AIN.UA