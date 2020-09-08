КОГА и мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell договорились ускорить развитие качественной мобильной связи и интернета в Киевской области





Сегодня, 8 сентября 2020 года, был подписан Меморандум о сотрудничестве между Киевской областной госадминистрацией (КОГА), Украинской Ассоциацией операторов связи «Телас», мобильными операторами «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell с целью ускорения развития на территории Киевской области качественной мобильной связи и широкополосного доступа к сети Интернет.

В частности, стороны планируют объединить усилия в таких направлениях:

Покрытие мобильной связью 3G и 4G Киевской области как в сельской местности, так и на автодорогах;

Определение возможностей государственно-частного партнерства в развитии мобильного широкополосного доступа в Интернет в Киевской области;

Обеспечение доступа мобильных операторов к объектам инфраструктуры на территории Киевской области при строительстве мобильных сетей.

«Киевская область – один из крупнейших регионов Украины, с населением более 2 млн человек. Чтобы развивать предпринимательство, образовательные и социальные инициативы, доступ к государственным услугам, здравоохранение – нам нужны современные мобильные технологии. Поэтому сегодня мы подписываем Меморандум о сотрудничестве с мобильными операторами, которые готовы содействовать развитию Киевщины и строить сети скоростного мобильного интернета по новым технологиям» — прокомментировал событие Глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Так, Киевстар построил на территории Киевщины почти 1,5 тысячи базовых станций «четвертого поколения», которые предоставляют связь и интернет в 980 населенных пунктах. Оператор планирует установить еще 50 базовых станций в течение года, что позволит улучшить качество услуг передачи данных. А с 2021 года Киевстар сосредоточится на покрытии мобильным интернетом дорог и трасс международного значения.

«Для нас развитие 4G-связи в сельской местности – приоритетное направление работы и инвестирования. Ведь наши абоненты находятся не только в мегаполисах, но и в малых населенных пунктах, и для многих из них 4G – единственная возможность получить «окно» в мир скоростного Интернета. Наша цель – обеспечить до конца года возможность доступа к 4G для свыше 90% населения Киевской области» — отметил Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению Киевстар.

Подписание Меморандума стало возможным при содействии Ассоциации операторов связи “Телас”, которая уже более 20 лет принимает активное участие в строительстве телекоммуникационной отрасли Украины, и содействует установлению прозрачных и сбалансированных законодательных условий для развития новых технологий связи в Украине.

«Сегодняшнее событие – свидетельство признания важности задачи по обеспечению максимального покрытия Киевской области качественной мобильной связью и широкополосным интернетом. Подписание Меморандума со стороны Киевской облгосадминистрации создает условия для беспрепятственного и своевременного строительства телеком сетей и размещения телеком объектов, с целью предоставления населению качественных телеком услуг. По мнению Ассоциации, это – приоритетная задача нашей общей работы с обладминистрацией» — отметил Леонид Ошеров, Глава Ассоциации «Телас».

Источник: Киевстар