KGI: предзаказы на iPhone X могут побить все рекорды, превысив 50 млн

Только DigiTimes написало о сокращении закупки комплектующих для iPhone X в 2,5 раза, как небезызвестный аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо выразил уверенность, что Apple сможет продать по предзаказу более 50 млн смартфонов iPhone X.

Отметим, что неделей ранее Мин-Чи Куо, известный своими достоверными прогнозами в отношении Apple, заявил, что многие поклонники продукции компании решили проигнорировать iPhone 8, выбрав iPhone X.

По словам аналитика, iPhone X является первым поистине новым во всех отношениях смартфоном Apple после модели iPhone 6, выпущенной в 2014 году. И даже более высокая цена в $999 за базовую версию не отобьет у преданных приверженцев торговой марки желание купить именно эту модель взамен старой.

Также аналитик отметил, что основной интерес у покупателей вызывает система распознавания лиц Face ID и 3D-камера, которые дебютируют в iPhone X.

«Система 3D-камеры TrueDepth обещает гораздо более захватывающий опыт в сравнении с тем, что предлагают конкуренты Apple», – пишет Мин-Чи Куо.

Аналитик добавляет, что в случае правильной подачи функциональности и коммуникации с общественностью – убеждения в революционности и полезности новшества – предзаказы на iPhone X побьют все рекорды.

С другой стороны, именно система TrueDepth, которая, по сути, является миниатюрной версией Kinect, может стать главной причиной недостаточно высоких объемов производства iPhone X и в конечном итоге привести к дефициту, который будет сохраняться как минимум до начала 2018 года.

Источник: gsmarena