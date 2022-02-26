Кіберполіція розробила Telegram чат-бот для блокування сервісів дезінформації

За допомогою боту можна заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які розповсюджують дезінформацію, а також чутливу інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.

Посилання на чат-бот — https://t.me/stopdrugsbot. Сюди громадяни направляють виявлені ресурси для їх перевірки та подальшого блокування.

Посилання на Telegram-канал — https://t.me/stoprussiachannel. Сюди будуть надсилатися диверсійні ресурси для блокування та детальні інструкції як це зробити.

Користувачам чат-боту будуть направлені детальні інструкції щодо блокування кожного із сервісів. Всі небайдужі можуть долучитись до лав кіберспільноти та активно брати участь у блокуванні диверсійних ресурсів.