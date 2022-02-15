Кіберполіція вже встановлює осіб, причетних до розсилання SMS-повідомлень щодо збоїв у роботі банкоматів «ПриватБанку»

У Кіберполіції відреагували на сьогоднішній інцидент з розсиланням фейкових повідомлень щодо припинення роботи банкоматів «ПриватБанку» — пресслужба структурного підрозділу Нацполіції повідомила, що особи, причетні до спам-розсилки, встановлюються.

Співробітниками кіберполіції проаналізовано вміст SMS-повідомлень та встановлено, що вони не несуть фішингового характеру, а є елементом інформаційної атаки і не відповідають дійсності, йдеться в заяві Кіберполіції.

Яке саме покарання загрожує відповідальним за сьогоднішню розсилку спам-повідомлень (якщо їй вдасться ідентифікувати), не уточнюється.