Кіберполіція вже встановлює осіб, причетних до розсилання SMS-повідомлень щодо збоїв у роботі банкоматів «ПриватБанку»
У Кіберполіції відреагували на сьогоднішній інцидент з розсиланням фейкових повідомлень щодо припинення роботи банкоматів «ПриватБанку» — пресслужба структурного підрозділу Нацполіції повідомила, що особи, причетні до спам-розсилки, встановлюються.
Співробітниками кіберполіції проаналізовано вміст SMS-повідомлень та встановлено, що вони не несуть фішингового характеру, а є елементом інформаційної атаки і не відповідають дійсності, йдеться в заяві Кіберполіції.
Яке саме покарання загрожує відповідальним за сьогоднішню розсилку спам-повідомлень (якщо їй вдасться ідентифікувати), не уточнюється.
«ПриватБанк»: інформація про припинення роботи банкоматів 15 лютого – фейк