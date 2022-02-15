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Кіберполіція вже встановлює осіб, причетних до розсилання SMS-повідомлень щодо збоїв у роботі банкоматів «ПриватБанку»

Кіберполіція вже встановлює осіб, причетних до розсилання SMS-повідомлень щодо збоїв у роботі банкоматів «ПриватБанку»

Кіберполіція вже встановлює осіб, причетних до розсилання SMS-повідомлень щодо збоїв у роботі банкоматів «ПриватБанку»

У Кіберполіції відреагували на сьогоднішній інцидент з розсиланням фейкових повідомлень щодо припинення роботи банкоматів «ПриватБанку» — пресслужба структурного підрозділу Нацполіції повідомила, що особи, причетні до спам-розсилки, встановлюються.

Співробітниками кіберполіції проаналізовано вміст SMS-повідомлень та встановлено, що вони не несуть фішингового характеру, а є елементом інформаційної атаки і не відповідають дійсності, йдеться в заяві Кіберполіції.

Кіберполіція вже встановлює осіб, причетних до розсилання SMS-повідомлень щодо збоїв у роботі банкоматів «ПриватБанку»
Скриншот фейкового повідомлення про припинення роботи банкоматів «ПриватБанку», яке поширювали 15 лютого

Яке саме покарання загрожує відповідальним за сьогоднішню розсилку спам-повідомлень (якщо їй вдасться ідентифікувати), не уточнюється.

«ПриватБанк»: інформація про припинення роботи банкоматів 15 лютого – фейк


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