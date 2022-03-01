Кіберполіція закликала міжнародні VPN-сервіси припинити співпрацю з Росією

Кіберполіція звернулася до 30 міжнародних VPN-сервісів із закликом припинити співпрацю з Російською Федерацією. Відповідні офіційні запити було направлено 28 лютого.

У своїх зверненнях кіберполіція закликає міжнародні VPN-сервіси припинити надавати послуги користувачам із IP-адресою країни-агресора. Зазначається, що VPN-сервіси використовуються окупантом для анонімізації у мережі інтернет і розповсюдження дезінформації, а також для вчинення протиправної діяльності проти населення України.

Станом на 28 лютого вже отримано відповідь від компанії Кeepsolid. Вона повідомила, що прийняла рішення про припинення співпраці з користувачами, котрі знаходяться на території Росії.

Кіберполіція закликає інші VPN-сервіси підтримати Україну та припинити надання послуг окупанту.

Джерело: Кіберполіція