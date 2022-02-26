Кіберспорт по-українськи: сайти президента, уряду, держдуми РФ та Роскомнагляду «лягли»

Напередодні військового нападу Росії на Україну низка українських сайтів зазнала атак з боку російських хакерів. Наразі війна триває не лише на українській землі та повітрі, а й у кіберпросторі.

Так, нещодавно хакерська група Anonymous оголосила «кібервійну» Росії через війну з Україною та заявила, що зламала сайт Міністерства оборони РФ, опублікувавши персональні дані працівників відомства (імена, телефони та адреси електронних пошт).

Вже сьогодні під ударами хакерів виявилися й інші сайти органів державної влади Росії. Спочатку перестав працювати сайт Роскомнагляду, який відповідає за цензуру в російському сегменті мережі. Невдовзі виникли проблеми в роботу сайтів президента РФ (Кремль), уряду, Держдуми, Ради Федерації, Держпослуг та інших ресурсів органів влади Росії.