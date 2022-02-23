Держспецзв’язку відбила чергову кібератаку на сайти державних органів та банки

23 лютого близько 16:00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на Україну — близько пів години не відкривалися сайти Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України, поліції Києва, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Верховної ради та інші. Водночас сайти досить швидко відновили роботу і цього разу ні «Дія», ні банківські сервіси не постраждали.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що короткочасні проблеми з доступом до деяких державних сайтів спостерігались через перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки, а сайт та застосунок «Дія» успішно долають поточну атаку та продовжують працювати стабільно.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, яка напередодні попереджала про високу ймовірність нових нападів хакерів 22 лютого, своєю чергою також відзвітувала про відбиття атак.

«Сьогодні сайти низки державних та банківських установ знову зазнали масованої DDoS-атаки. Частина атакованих інформаційних систем недоступні або працюють з перебоями, пов’язано це із перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди. Інші сайти ефективно протистоять атаці та працюють у нормальному режимі. Наразі Держспецзв’язку разом із іншими суб’єктами національної системи кібербезпеки проводить роботу із протидії атакам, збір та аналіз інформації. Просимо усі органи, які були атаковані чи мають підозру про можливу атаку, звертатися до Урядової команди реагування на надзвичайні комп’ютерні події CERT-UA».

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З початку року Україна зазнала двох потужних кібератак: перша сталася у ніч із 13 на 14 січня та охопила 70 урядових сайтів та стала найпотужнішою за останні чотири роки, а атаку 15 лютого, яка порушила роботу двох найбільших державних банків («ПриватБанк» та «Ощадбанк»), в уряді назвали «‎найбільшою DDoS-атакою в історії України». За попередньою версією слідства (розслідування ще триває), до обох інцидентів причетні хакери, які підконтрольні РФ. У нас на сайті вийшла серія детальних лонгрідів, присвячених кібервійні з Росією, організації атак хакерів, а також реагуванню на кіберінциденти та захищеності України у кіберпросторі.