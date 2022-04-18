«Киевстар» больше не тарифицирует трафик в приложениях для обучения и работы — Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Google Classroom

«Киевстар» прислушался к Министерству образования и науки Украины и отменил тарификацию мобильного интернета в ряде популярных приложений для видеозвонков у абонентов предоплаты.
Оператор больше не будет снимать мегабайты со счетов абонентов за пользование
следующими видеоприложениями:
- Zoom
- Microsoft Teams
- Google Meet
- Google Classroom
Сервисы стали бесплатными в рамках услуги «Знання без меж». Она доступна в большинстве тарифов «Киевстар» и позволяет пользоваться популярными образовательными приложениями без дополнительной тарификации. Среди них Wikipedia, Coursera, Prometheus, Всеукраїнська школа онлайн и т.д.
Мобильный интернет в приложениях для видеозвонков и других сервисов не будет тарифицироваться на территории Украины и при условии использования одного из этих приложений на мобильном телефоне.
МОН обратился и к другим мобильным операторам с аналогичной просьбой и ожидает положительного ответа.
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