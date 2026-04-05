Google Meet интегрирован в CarPlay, но без видео — ради безопасности водителей

Google Meet теперь доступен в CarPlay — по крайней мере для владельцев iPhone. Компания объявила об интеграции, которая позволяет участвовать в рабочих совещаниях во время управления автомобилем в аудиорежиме.





Помимо звонков, приложение также показывает расписание предстоящих встреч и позволяет присоединяться к ним одним нажатием. Звонки с дороги существуют с появлением автомобильных телефонов, но технологические компании до сих пор находят новые и нестандартные способы сделать побег от совещаний невозможным. Хотя CarPlay и Android Auto имеют встроенную поддержку обычных телефонных звонков и поддерживают некоторые другие приложения для звонков, Google Meet никогда не поддерживался.

Если во время поездки нужно было присоединиться к рабочему звонку, приходилось либо отключать телефон от авто и слушать через динамик самого телефона, либо просить кого-то другого сесть за руль, пока подключаешься к совещанию.

«Мы рады объявить о Google Meet для Apple CarPlay, что позволяет профессионалам в дороге оставаться на связи без помощи рук и безопасно присоединяться к совещаниям во время поездки», — так Google описывает новую функцию.

По словам Google, в приложении можно просматривать расписание предстоящих встреч и присоединяться к совещаниям, нажав на них. Это удобно для входа в конкретные совещания, но возникает вопрос — не слишком ли много всего происходит в приложении, которое разработано для использования во время вождения.





Это удобно, но существует риск отвлечения водителя, который просматривает дневное расписание прямо за рулем. Но Google подчеркивает, что видеофункций здесь нет. Пока iPhone подключен к CarPlay, камера будет выключена во время звонков в Google Meet, и пользователи не смогут видеть видеотрансляции других участников. Предварительного экрана перед входом в совещание также нет.

В общем, интерфейс в CarPlay намеренно упрощен до минимума: доступны только кнопки отключения микрофона и выхода из совещания. Такие функции, как чат, поднятие руки, опросы и сессии вопросов и ответов, в CarPlay-версии недоступны. Звук при подключении автоматически переходит с телефона или наушников на динамики автомобиля.

Компания сообщает, что функция доступна для всех клиентов Google Workspace, подписчиков Workspace Individual и пользователей с личными учетными записями Google. Самое заметное упущение в этом списке — владельцы Android.

Это еще один интересный случай, когда Google выпускает функционал в версии своего приложения для iPhone раньше, чем для ОС, которую он сам разрабатывает. Можно было бы ожидать, что пользователи Android получат эту функцию одновременно с iOS, если не раньше. Владельцам Android придется еще немного подождать, чтобы подключаться к рабочим совещаниям через Android Auto.

Google Meet — это вторая большая анонсированная новинка для CarPlay на этой неделе. OpenAI также объявил о поддержке ChatGPT в CarPlay — после изменений в iOS 26.4, которые открыли поддержку для приложений с искусственным интеллектом. Впрочем, во время тестирования ChatGPT сразу продемонстрировал галлюцинации.

Стоит отметить, что Google Meet появился в CarPlay не первым среди подобных сервисов — Zoom был доступен на этой платформе уже некоторое время, поэтому Google фактически догонял конкурента. Microsoft Teams, Zoom и Webex также доступны как в CarPlay, так и в Android Auto.

Развертывание функции де-факто началось еще 23 марта и должно охватить всех пользователей в течение двух недель. Для работы функции нужна iOS 17 или более новая версия. Google не уточняет, в каких регионах функция уже доступна, поэтому пользователям рекомендуют дополнительно проверить местное законодательство относительно телефонных разговоров за рулем, чтобы избежать нарушений правил дорожного движения.

Источник: LifeHacker