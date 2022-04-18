В Украине заработал чат-бот со всей необходимой информацией об образовании во время войны

Команда Министерства образования и науки Украины представила чат-бот EducationUaBot, который обеспечивает доступ ко всей необходимой информации по организации образовательного процесса в условиях войны. Сервис создан при поддержке Швейцарии в партнерстве со Швейцарско-украинским проектом DECIDE.

С помощью чат-бота можно получить следующую информацию:

поиск садика, школы или колледжа за границей;

онлайн-обучение в Украине;

восстановление личных документов об образовании;

продолжение учебы и работы во время войны.

Также с помощью чат-бота можно узнать о возвращении (независимо от места нахождения).

В начале марта в Украине возобновился учебный процесс — пока только внешкольное образование. В пределах образовательного проекта «Навчання без меж» осуществляется трансляция видеоуроков для школьников 5-11 классов на телеканалах ПЛЮСПЛЮС, «Піксель» і «Суспільне», а также платформах онлайн-телевидения MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video, sweet. tv і Volia tv, а совместно с компанией Google Украина создана Всеукраїнський онлайн розклад.

В этом году в рамках вступительной кампании 2022 вместо традиционного внешнего независимого оценивания (ВНО) предусмотрено проведение национального мультипредметного тестирования (НМТ) по трем предметам (украинскому языку, математике и истории Украины), которое будут проводить в компьютерном формате. Его можно сдать как в Украине, так и за рубежом.