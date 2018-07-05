«Киевстар» и Vodafone запустили 4G в диапазоне 1,8 ГГц во Львове

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Операторы сотовой связи «Киевстар» и Vodafone сообщили о запуске связи 4G в диапазоне 1800 МГц во Львове.

Как отмечают в Vodafone, это позволило значительно расширить покрытие в городе – теперь 4G доступен во всех районах Львова. Ранее мобильный интернет четвертого поколения связи был доступен в городе в диапазоне 2,6 ГГц в местах наибольшего скопления интернет пользователей.

Кроме того, «Киевстар» заявляет, что связь 4G в диапазоне 1800 МГц доступна не только во Львове, но и во Львовской области (но подробности не уточняются). И теперь мобильный интернет четвертого поколения доступен абонентам этого оператора в 576 населенных пунктах по всей Украине. Связь 4G предоставляется всем абонентам «Киевстар» без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM-карта и смартфон поддерживают эту технологию.