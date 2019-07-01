Киевстар назвал Топ-10 стран, которые чаще всего выбирают его абоненты для летнего отдыха





Украинский оператор мобильной связи Киевстар выяснил, какие туристические маршруты выбирают его абоненты для летних путешествий. Итак, с начала мая 2019 года количество абонентов Киевстар, путешествующих за рубежом, увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Наиболее популярным маршрутом стала Польша – в мае-июне 2019 года эту страну посетило 18% абонентов, пользующихся международным роумингом. Второе место по количеству зарубежных поездок занимают Германия, Турция и Россия – каждую из этих стран за первый летний месяц посетило около 8% абонентов, пользующихся роумингом. Около 5% абонентов посетили Египет, Италию, Венгрию и Чехию. В Румынию и Беларусь съездили 3% абонентов. Меньше всего абонентов посетили Королевство Эсватини (Свазиленд) – там побывало всего 6 человек.

Вместе с тем продолжают расти объемы потребления мобильного интернета в роуминге — в мае 2019 года абоненты Киевстар использовали за рубежом на 113% больше дата трафика, чем годом ранее. Представители оператора напомнили, что в наиболее популярных среди абонентов Киевстар странах стоимость звонков составляет от 2 грн/минута, мегабайт мобильного интернета – от 0,35 грн, SMS-сообщение – от 1 грн. Абоненты, которые хотят много пользоваться мобильным интернетом, могут подключить услугу «Идеальный роуминг» с которой цена за 1 мегабайт дата-трафика снижается до 0,10 грн, а звонки – от 1 грн за минуту.

Напомним, что уже сейчас абоненты Киевстар могут пользоваться 4G/LTE более чем в 40 странах мира, например, в Египте, Турции, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польше, Венгрии, Северной Америке и т.д. Всего же Киевстар предоставляет услуги международного роуминга на 5 континентах и в 195 странах.

Источник: Киевстар