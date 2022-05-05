«Киевстар» подключил к интернету уже 1000 бомбоубежищ Украины

Для обеспечения связи и доступа к необходимой информации «Киевстар» бесплатно предоставляет интернет в бомбоубежищах по всей Украине. Сегодня оператор сообщил, что их количество достигло 1000.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

С начала войны данную услугу от оператора получают такие города как Киев, Житомир, Ровно, Львов, Днепр, Обухов, Хмельницкий, Белгород-Днестровский, Черновцы, Запорожье, Луцк, Николаев и многие другие. Ежедневно компания подключает в среднем по 15 новых локаций и принимает заявки на подключение.

Чтобы подать заявление на подключение бомбоубежища или укрытие к интернету, нужно обратиться с запросом по электронному адресу [email protected], указав свои контакты и адрес подключения. После этого в течение нескольких дней технический специалист компании предоставит обратную связь по возможности подключения и необходимого времени для выполнения запроса.

С начала войны «Киевстар» запустил несколько благотворительных инициатив. Так, оператор уже предоставил абонентам безвозмездных услуг более чем на 400 млн гривен, перечислил более 30 миллионов гривен благотворительной помощи на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны. В частности, мобильный оператор выделил помощь в БФ «Повернись живим», БФ «Твоя опора», БФ «Let`s help» и МБФ «Карітас України», а также перечислил почти 2 млн гривен в рамках международного телемарафона Save Ukraine и благотворительного концерта группы «Океан Ельзи»