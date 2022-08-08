Киевстар: «Роумингом как дома» уже пользуются около 900 тыс. абонентов, в среднем за июль один такой абонент использовал 5,2 ГБ трафика и 191 минуту разговоров

В течение февраля и марта около 3 миллионов абонентов Киевстар вынужденно покинули свои дома из-за начала широкомасштабной вооруженной агрессии россии. Чтобы поддержать украинцев за границей, оператор запустил «Роуминг как дома» – в 30 странах мира действуют такие же условия, что и в Украине и без доплат. Согласно аналитике Киевстар, около 2,5 миллиона абонентов все еще находятся за пределами Украины и все активнее пользуются своим украинским номером.

В среднем за июль один абонент с услугой «Роуминг как дома» использовал 5256 Мб мобильного интернета и звонил в роуминге 191 минуту. Для сравнения, клиенты обычного роумингового тарифа за один месяц загружают в среднем 201 мегабайт данных и разговаривают 9 минут.

В общей сложности ежемесячно сервисом «Роуминг как дома» пользуются около 900 тысяч абонентов. За три месяца работы сервиса клиенты использовали почти 32 миллионов ГБ мобильного интернета и разговаривали со своими родными и близкими примерно 117 миллионов минуты или 222 года, без доплат за роуминг.

В настоящее время наибольшее количество абонентов Киевстара в роуминге находится в Польше, Германии, Чехии, Румынии, Молдове и Италии. В целом же «Роуминг как дома» работает в 30 странах мира. Среди них также Великобритания, Австрия, Франция, Швеция, Греция, Египет и многие другие.

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В этих странах находится более 90% абонентов Киевстара, из тех кто сейчас за границей. И у более половины из них есть тарифы, на которые распространяется услуга «Роуминг как дома». То есть, им нужно только пополнить счет, чтобы полноценно пользоваться своим номером с украинскими тарифами. А абоненты со старыми тарифами могут сменить их на один из актуальных в системе «Мой Киевстар».

Напомним также, «Роуминг как дома» действует автоматически, как только клиент уезжает в одну из указанных стран. Также абонентам, уже имеющим подключенным любой роуминговый пакет, следует сначала дождаться завершения срока его действия или отключить его.

Источник: Киевстар