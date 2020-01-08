«Киевстар» временно отменил плату за звонки в Иран, а lifecell предоставил абонентам бесплатные минуты
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В связи с трагическим крушением самолета МАУ в Иране украинский мобильный оператор «Киевстар» на период с 8 по 10 января сделал звонки в Иран и внутри страны полностью бесплатными.
«С 8 по 10 января 2020 года средства за звонки из сети Киевстар на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Киевстар».
Оператор lifecell со своей стороны предоставил абонентам бесплатные минуты в рамках услуги «Забота сквозь границы».
«Для того, чтобы клиенты lifecell в Иране могли связаться со своими родными и близкими, им начислено бесплатно 20 минут голосовых звонков в пределах страны пребывания и в Украину», — уточнили в компании.
Вероятно, в ближайшее время к «Киевстар» и lifecel присоединится третий крупный мобильный оператора Vodafone.
- В ночь на 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» упал сразу после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни, все находившиеся на борту (167 пассажиров и девять членов экипажа) погибли.
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- Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что лайнер могли случайно сбить ракетой — в ночь крушения Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. Посольство Украины в Иране сначала сообщило, что причиной падения украинского самолета в Иране стала авария двигателя, версия ракетной атаки была исключена. Но через несколько часов на сайте посольства это заявление исчезло.