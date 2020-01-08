«Киевстар» временно отменил плату за звонки в Иран, а lifecell предоставил абонентам бесплатные минуты

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Фото: Rohhollah Vadati / ISNA / AFP / Scanpix / LETA

В связи с трагическим крушением самолета МАУ в Иране украинский мобильный оператор «Киевстар» на период с 8 по 10 января сделал звонки в Иран и внутри страны полностью бесплатными.

«С 8 по 10 января 2020 года средства за звонки из сети Киевстар на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Киевстар».

Оператор lifecell со своей стороны предоставил абонентам бесплатные минуты в рамках услуги «Забота сквозь границы».

«Для того, чтобы клиенты lifecell в Иране могли связаться со своими родными и близкими, им начислено бесплатно 20 минут голосовых звонков в пределах страны пребывания и в Украину», — уточнили в компании.

Вероятно, в ближайшее время к «Киевстар» и lifecel присоединится третий крупный мобильный оператора Vodafone.