«Киевстар» запустил новый тариф для людей старшего возраста «Звонки для родителей» за 60 грн/мес. Подключение доступно по паспорту для тех, кому больше 60 лет





Оператор мобильной связи Киевстар запустил тарифный план «Звонки для родителей», который был создан специально для абонентов старшего возраста. Новый тариф будет выгодным для тех, кто пользуется только голосовой связью и не нуждается в услугах мобильного интернета.

«Количество украинцев, которые активно пользуются мобильным интернетом постоянно растет, а объемы дата-трафика в нашей сети ежегодно увеличиваются в 1,5-2 раза. Но есть и те, кому нужны только звонки. И мы хотим, чтобы наши тарифы соответствовали их потребностям. Статистика указывает, что в первую очередь это касается абонентов в возрасте от 60 лет. Поэтому именно для них мы создали доступный тариф только для звонков», – прокомментировал запуск нового предложения Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

В тарифе «Звонки для родителей» за 60 грн в месяц абоненты получат безлимитные звонки в сети Киевстар, а звонки на номера других мобильных операторов и номера фиксированной связи будут стоить 0,6 грн/мин. Также для абонентов, которые будут пользуются этим тарифом на смартфонах, – предусмотрены бонусные 100 Мб мобильного интернета, например, на случай автоматического обновления приложений и т.п.

Перейти на условия нового тарифа могут действующие абоненты Киевстар в возрасте от 60 лет, если они пользуются услугами оператора не менее 3 месяцев. Для этого необходимо посетить один из фирменных магазинов оператора с паспортом и ИНН, чтобы оформить договор.

Тариф «Звонки для родителей» предусматривает контрактную форму обслуживания, у которой по мнению оператора лучше уровень защиты номера и персональных данных абонентов, возможность оплачивать счет частями, управлять несколькими номерами и другие преимущества. В частности, один абонент может подключить на свой персональный счет сразу два номера с тарифом «Звонки для родителей»: для себя и для своих близких.

Кроме того, для абонентов, которым не нужен мобильный интернет, оператор предлагает тариф предоплаты «Киевстар Комфорт», где пользователи на месяц получат безлим в сети оператора и 30 минут для звонков на номера других мобильных операторов и номера фиксированной связи.

Источник: Киевстар