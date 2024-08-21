Kingdom Come: Deliverance II — 25 минут геймплея и новые детали об игре

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Система сохранения осталась неизменной — выпитый шнапс позволяет сохранить игру.

Компания Warhorse обнародовала новый видеоролик, демонстрирующий 25 минут игрового процесса Kingdom Come: Deliverance II. В видео разработчики продемонстрировали ключевые элементы игры: детально проработанное игровое окружение, разнообразных персонажей и интерактивную систему диалогов.

События игры разворачиваются в 1403 году в Священной Римской империи. Игроки снова возьмут на себя роль Генри из Скалицы.

Видео демонстрирует один из квестов, где игроку нужно найти двух человек в поселке, который только просыпается. Разработчики сохранили знакомую из первой части систему диалогов с различными опциями, например «Убеждение». Интересно, что не все задания будут приятными — в одном из эпизодов герою приходится искать труп в куче гноя.

Боевая система претерпела изменения: теперь она имеет четыре направления для ударов вместо пяти. В рукопашном бою это удары с левой, правой стороны и два снизу. Для боя с оружием предусмотрены удары сверху, снизу и по бокам. Направление удара влияет на наносимый урон, причем удары в голову значительно опаснее. Щиты врагов можно разрушать во время боя, что добавляет тактической глубины схваткам.

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Разработчики уделили внимание реализму: после «купания» в гное герою придется помыться, поскольку грязный вид будет отталкивать других персонажей. Мир игры динамично реагирует на действия игрока: убийство NPC может привести к встрече с его расстроенной женой, а слишком настойчивый торг может разозлить купца.

Игра предлагает разные случайные события, которые разнообразят путешествия по средневековому миру. Улучшенный интерфейс меню персонажа стал менее перегруженным и более приятным для пользователя. Мир игры насыщен местами для исследования, включая руины, где можно найти сокровища и интересные артефакты.

Для успешного скрытого прохождения игрокам придется считаться со своей одеждой, поскольку звенящие доспехи помешают незаметному передвижению. Интересно, что система сохранения прогресса осталась неизменной — игру можно сохранить, выпив шнапс.

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Что касается технических характеристик, Даниэль Вавра Даниэль Вавра — чешский создатель видеоигр, режиссер, дизайнер и соучредитель Warhorse Studios. сообщил, что видеокарта NVIDIA RTX 4080 Super способна обеспечить 60 кадров в секунду при разрешении 4K и очень высоких настройках графики. Игра будет поддерживать технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR с момента выпуска и будет работать на движке CRYENGINE.

Deep Silver планирует выпустить Kingdom Come: Deliverance 2 на ПК в феврале 2025 года. Игра будет доступна в магазинах Epic Games Store и Steam. Точные системные требования пока не обнародованы.

Источник: Dsogaming, Nachasi

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