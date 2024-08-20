Новый трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 — исследование мира и кровавые битвы

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Разработчики из Warhorse Studios представили на Gamescom ONL новый геймплейный трейлер продолжения популярной ролевой игры Kingdom Come: Deliverance, где показали открытый мир и реалистичные бои на мечах.

Разработчики сохранили реалистичную боевую систему из первой части. Игроки смогут отражать удары, блокировать атаки и наносить точные удары мечом. Также в игре появились арбалеты для дальнего боя. Впрочем, создатели предупреждают: враги не будут пасовать перед игроком и легко не сдадутся.

Трейлер продемонстрировал удивительные пейзажи, по которым будет путешествовать главный герой, Генри, верхом. Игроки смогут исследовать открытый мир, наслаждаясь живописными пейзажами средневековой Богемии.

Warhorse Studios анонсировали выход Kingdom Come: Deliverance 2 на 11 февраля 2025 года. Игра будет доступна на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК (Steam).

Цена базового издания в Steam — 1599₴, Gold Edition — 2132₴.

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Поклонники серии смогут увидеть больше геймплея уже 21 августа. Разработчики обещают показать 25-минутный трейлер «почти без склеек». В тот же день студия представит коллекционное издание игры и обнародует первые впечатления прессы и контент-мейкеров.

Источник: Gamingbolt

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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