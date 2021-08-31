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Kingston Digital анонсировал флеш-накопитель DataTraveler Max с интерфейсом USB 3.2 Gen2, выведенным на симметричный разъем USB-C. Интерфейс USB 3.2 Gen2 обеспечивает скорость чтения до 1000 МБ/с и скорость записи до 900 МБ/с — это одна из самых быстрых флешек на рынке.

Накопитель Kingston DataTraveler Max можно использовать для передачи и хранения файлов большого размера. Он выпускается объемом 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. При габаритах 82,17х22,00х9,02 мм устройство весит 12 г. Устройство выполнено в ребристом корпусе с кольцом для ключей.

Накопитель поддерживает plug-and-play при подключении к компьютеру с ОС Windows (10, 8.1), Linux (2.6.x и выше) и macOS (10.14.x и выше) и Chrome OS Вариант объемом 256 ГБ стоит 108 евро, вариант объемом 512 ГБ — 156 евро, а вариант объемом 1 ТБ — 265 евро. Производитель предоставляет на них пятилетнюю гарантию.