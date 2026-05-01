Kingston представила новую модификацию корпоративного SSD DC3000ME PCIe 5.0 NVMe U.2 с рекордной емкостью 30,72 ТБ и последовательной скоростью считывания до 14 ГБ/с. Это новое дополнение к уже существующей линейке DC3000ME — до этого максимальная емкость серии составляла 15,36 ТБ, которая появилась в 2025 году.





Накопитель построен на 3D eTLC NAND и рассчитан исключительно на серверное применение: искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления, базы данных, облачная инфраструктура и периферийные вычисления. Для сравнения: скорость в 14 ГБ/с — это уже не привычные для геймерских SSD мегабайты в секунду, а гигабайты.

Главная причина появления таких накопителей — экономия места и упрощение инфраструктуры в дата-центрах. Один диск на 30,72 ТБ занимает гораздо меньше места в серверной стойке, чем десятки меньших накопителей, а также упрощает кабельную разводку и охлаждение. Для дата-центров, питающих ИИ-сервисы это существенное преимущество.

Цены и дата выхода 30,72 ТБ версии пока не объявлены. Для ориентира: 7,68 ТБ версия DC3000ME уже стоит $3 429,99 в розничных магазинах. Явно не для домашнего ПК.





Плохое совпадение во времени для геймеров: 23 апреля 2026 года Kingston и Samsung уведомили дистрибьюторов об очередном повышении цен на SSD — по меньшей мере на 10%. Это уже не первая волна: дефицит NAND-памяти давит на рынок несколько кварталов подряд, а спрос со стороны дата-центров только растет. Терабайтный SSD в некоторых магазинах уже пересек отметку $330.

Итог прост: новый Kingston DC3000ME — не конкурент игровым накопителям и не сигнал об удешевлении памяти. Корпоративный сегмент и потребительский живут в разных реальностях, и пока ИИ-компании скупают емкости серверного уровня, обычный SSD на 2 ТБ дешеветь не спешит.

Источник: GamesRadar