Китайский аналог GPS. Навигационная система BeiDou должна быть полностью готова к середине 2020 года

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





После долгих лет разработки китайская навигационная система BeiDou (BeiDou Navigation Satellite System, BDS), которая является китайским аналогом американской системы глобального позиционирования GPS, европейской Galileo и российской ГЛОНАСС приблизилась к кульминационному моменту.

На днях руководитель проекта Рен Ченгки отчитался, что основная группировка спутников BeiDou сформирована — последние 56-й и 57-й спутники, они же 23-й и 24-й спутники из основной группировки системы позиционирования Beidou третьего поколения, были запущены 23 декабря ракетой Long March 3B.

С момента выведения на орбиту первых спутников системы BeiDou третьего поколения в ноябре 2017 года Китай провел суммарно 18 запусков, в рамках которых было выведено 30 спутников. Всего же с 2000 года, когда началось развертывания спутниковой системы BeiDou, в рамках проекта было запущено 57 спутников, включая четыре тестовых аппарата. BeiDou была запущена в коммерческую эксплуатацию в конце 2012 года как региональная система позиционирования (в Китае и других частях Азиатско-Тихоокеанского региона), а в конце 2018 года стала глобальной. Сейчас на орбите насчитывается 46 рабочих спутников Beidou.

Китайское ведомство по спутниковой навигации (China Satellite Navigation Office) планирует разместить еще два спутника BeiDou на геостационарной орбите в первой половине 2020 года. Технически это знаменует завершение третьей фазы развития Baidou и представляет собой кульминационный момент проекта спутниковой системы в его нынешнем виде. По словам лидера проекта, следующее крупное обновление BeiDou планируется не раньше 2035 года.

Большинство китайских пользователей смогут воспользоваться преимуществами новой глобальной системы геопозиционирования сразу без необходимости каких-либо действий. По данным Nikkei, около 70% китайских смартфонов уже поддерживают BeiDou. Кроме того, уже сейчас насчитывается 120 партнеров, заявляющих о готовности использовать BeiDou для картографирования.

Как и в случае с российской ГЛОНАСС, стремление Китая к созданию собственной спутниковой навигационной системы обусловлено желанием обрести независимость от США и ее системы GPS. Для Китая система BeiDou является одним из приоритетных технологических направлений наряду с 5G и самоуправляемыми автомобилями.

Источник: