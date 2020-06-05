Kitty Hawk закрыла проект персонального мультикоптера Flyer, под сокращение попали десятки сотрудников
Финансируемый Ларри Пейджем стартап Kitty Hawk — один из самых видных разработчиков персональных летательных аппаратов — закрыл перспективный проект персонального мультикоптера Flyer, который мелкосерийно выпускался с 2019 года. Разработкой занималась группа из примерно 70 инженеров, большинство из которых теперь останутся без работы. В соответствующем заявлении исполнительный директор Kitty Hawk Себастьян Тран и президент подразделения Flyer Алекс Рёттер сообщили, что проект полностью изжил себя.
«Мы вынесли из него [Flyer] — прим.ред] все, что было нужно — научились проектированию, проведению испытаний, производству летательных аппаратов, а самое главное — узнали, как люди воспринимают электрические летательные аппараты с вертикальными взлетом и посадкой.
«Мы гордимся тем, что построили первый в мире беспилотный электрический самолет VTOL. Подобно нашим более ранним летательным аппаратам Cora, Flyer — явная веха в истории транспортных средств Kitty Hawk и eVTOL», — заявили в Kitty Hawk.
Flyer был первым полноценный проектом летательного аппарата Kitty Hawk. Всего Kitty Hawk собрала 111 экземпляров Flyer и обучила управлять ими 75 человек. В рамках проекта было произведено более 25 тысяч пилотируемых и беспилотных полетов.
Мультикоптер Kitty Hawk Flyer с вертикальным взлетом и посадкой оснащен десятью несущими винтами и рассчитан на перевозку одного человека со скоростью до 32 км/ч. На одном заряде аккумулятора ЛА способен находится в воздухе около 20 минут. Масса ЛА — 113 кг.
Kitty Hawk показала первый рабочий прототип Flyer в 2017 году, а в 2018 году начала принимать предзаказы, но вскоре у стартапа возникли большие проблемы, связанными с регулированием, а также разного рода техническими трудностями, включая возгорание батарей.
В конце 2019 года издание Forbes опубликовало большой материал, посвященный Kitty Hawk. В нем говорилось, что стартап очень хотел первым выпустить на рынок пассажирский электросамолет с вертикальными взлетом и посадкой, стараясь всеми возможными способами ускорить разработку даже в ущерб безопасности. В итоге Kitty Hawk передумала продавать Flyer частным лицам и вернула депозиты. Последующая попытка использовать Flyer для запуска службы аэротакси также обернулась неудачей. И вот сейчас Kitty Hawk объявил о закрытии проекта Flyer.
В конце прошлого года Kitty Hawk представила Heaviside — одноместный электрический конвертоплан Heaviside, способный развивать скорость до 250 км/ч и пролетать на одном заряде батареи до 160 км. Теперь компания бросит все силы, чтобы довести Heaviside до масштабного серийного производства.
«В 100 раз тише вертолета». Финансируемый Ларри Пейджем стартап Kitty Hawk представил одноместный электрический конвертоплан Heaviside с дальностью полета до 160 км
Источник: TechCrunch и Flightglobal