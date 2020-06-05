Kitty Hawk закрыла проект персонального мультикоптера Flyer, под сокращение попали десятки сотрудников

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Финансируемый Ларри Пейджем стартап Kitty Hawk — один из самых видных разработчиков персональных летательных аппаратов — закрыл перспективный проект персонального мультикоптера Flyer, который мелкосерийно выпускался с 2019 года. Разработкой занималась группа из примерно 70 инженеров, большинство из которых теперь останутся без работы. В соответствующем заявлении исполнительный директор Kitty Hawk Себастьян Тран и президент подразделения Flyer Алекс Рёттер сообщили, что проект полностью изжил себя.

«Мы вынесли из него [Flyer] — прим.ред] все, что было нужно — научились проектированию, проведению испытаний, производству летательных аппаратов, а самое главное — узнали, как люди воспринимают электрические летательные аппараты с вертикальными взлетом и посадкой. «Мы гордимся тем, что построили первый в мире беспилотный электрический самолет VTOL. Подобно нашим более ранним летательным аппаратам Cora, Flyer — явная веха в истории транспортных средств Kitty Hawk и eVTOL», — заявили в Kitty Hawk.

Flyer был первым полноценный проектом летательного аппарата Kitty Hawk. Всего Kitty Hawk собрала 111 экземпляров Flyer и обучила управлять ими 75 человек. В рамках проекта было произведено более 25 тысяч пилотируемых и беспилотных полетов.

Мультикоптер Kitty Hawk Flyer с вертикальным взлетом и посадкой оснащен десятью несущими винтами и рассчитан на перевозку одного человека со скоростью до 32 км/ч. На одном заряде аккумулятора ЛА способен находится в воздухе около 20 минут. Масса ЛА — 113 кг.