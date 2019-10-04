«В 100 раз тише вертолета». Финансируемый Ларри Пейджем стартап Kitty Hawk представил одноместный электрический конвертоплан Heaviside с дальностью полета до 160 км





Многие небезосновательно считают, что беспилотные аэротакси появятся раньше самоуправляемых авто. Немецкий стартап Volocopter, финансируемый Daimler, Intel и Geely, планирует запустить коммерческий сервис до 2021 года. Те же сроки ранее называла компания Kitty Hawk, в числе инвесторов которой находится сооснователь Google Ларри Пейдж. На этой неделе Kitty Hawk показала уже третий по счету проект персонального летательного аппарата под названием Heaviside (сокращенно — HVSD), разрабатываемый в течение двух последних лет. Сразу оговорим, что это не какой-то очередной концепт, летные испытания прототипа HVSD начались еще год назад. Аппарат назван так в честь английского физика и инженера Оливера Хевисайда.

«Быстрый, компактный, тихий» — вот так в трех словах производитель характеризует свой новейший ЛА Heaviside, отмечая, что он примерно в 100 раз тише обычного вертолета, и позволит путешествовать из Сан-Хосе в Сан-Франциско (около 50 км) за 15 минут, затрачивая вдвое меньше энергии по сравнению с автомобилем.

HVSD примерно втрое компактнее малого двухместного самолета Cessna, пишет TechCrunch, чей корреспондент видел судно вживую.

Heaviside представляет собой одноместный электрический конвертоплан черно-оранжевого цвета с вертикальным взлетом и посадкой. Он выполнен по самолетной схеме высокоплана с передним горизонтальным оперением и способен на полет в режиме висения. Он оснащен 8 электромоторами (6 на крыле и 2 — на законцовках переднего оперения) с трехлопастными воздушными винтами поворотной конструкции, способными отклоняться по поперечней оси на 90 градусов для обеспечения подъемной тяги.

Размах крыла Heaviside — 6,1 метра, дальность полета — около 160 километров (если это так, что это прорыв для этого класса ЛА), а максимальная скорость — около 250 километров в час. Предусмотрено как ручное управление, так и беспилотный режим.

Среди достоинств разработчики выделяют мобильность (взлетать/садиться аппарат сможет почти в любом месте) и низкий уровень шума. В рекламном ролике говорится, что вертолет, зависший на высоте 500 метров, излучает около 80 дБА, в то время как Heaviside в горизонтальной крейсерском полете — 38 дБА. При взлете уровень шума чуть выше — около 80 дБА, тогда как у обычного вертолета этот показатель — около 110 дБА.

Пока других подробностей не сообщается. Сроки начала коммерческой эксплуатации Heaviside тоже не называются.

Как отмечалось выше, это уже третий персональное воздушное судно Kitty Hawk. Первым был одноместный мультикоптер Kitty Hawk Flyer с вертикальным взлетом и посадкой. Затем в 2018 году компания показала двухместный ЛА Kitty Hawk Cora. Этим летом Kitty Hawk заключила соглашение о партнерстве с Boeing в сфере развития беспилотного воздушного транспорта.

Источник: TechCrunch и Kitty Hawk