«Київ Цифровий» тепер повідомляє корисну інформацію про комендантську годину, допомогу армії, придбання ліків тощо

У застосунку «Київ Цифровий» оновили інформаційну довідку, повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

«Там все про комендантську годину, як допомогти армії, де придбати ліки та багато іншого. Щоб ознайомитись натисніть на значок профілю та оберіть «Допомога»», — написав Оленич.

Також тепер у кожній відповіді техпідтримки нагадують, куди потрібно йти російським окупантам.

Зазначимо, що раніше «Київ Цифровий» почав видавати достовірну інформацію про повітряну тривогу в Києві та її завершення.

Завантажити застосунок Київ Цифровий можна у App Store або Google Play.