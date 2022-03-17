«Київстар» подключил «Домашній Інтернет» в более чем 200 бомбоубежищах по всей Украине

С начала войны «Київстар» провел «Домашній Інтернет» в 201 бомбоубежище в таких городах как Киев, Житомир, Кривой Рог, Ровно, Львов, Днепр, Обухов, Хмельницкий, Белгород-Днестровский, Зеленодольск, Желтые Воды, Черновцы, Тернополь и Луцк.

Ежедневно компания подключает в среднем по 15-20 новых укрытий.

«Каждый из нас сейчас делает свой вклад в приближение победы в этой войне и наша главная задача, это обеспечивать граждан связью – мобильной или фиксированной. Поэтому мы сразу предложили свою помощь в обеспечении интернетом бомбоубежищ и гордимся нашими коллегами из других компаний-провайдеров, также активно реализующих эту инициативу», Сергей Сухорук, руководитель департамента фиксированной связи «Київстар»

Чтобы подать заявку на подключение бомбоубежища или укрытие к интернету, нужно обратиться с запросом по электронному адресу [email protected], указав свои контакты и адрес подключения. После этого технический специалист компании предоставит оперативную обратную связь по возможности подключения и необходимого времени для выполнения запроса.

В настоящее время все станции метрополитена г. Киев, которые используются в качестве хранилищ, имеют доступ к скоростному мобильному интернету любого телекомоператора. Кроме того, более 200 хранилищ в Киеве уже подключили к Wi-Fi. К проекту подключились 19 провайдеров.