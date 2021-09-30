«Київстар» запровадив технологію 4G VoLTE для смартфонів Samsung і Huawei (раніше вона була доступною лише для iPhone)





Оператор мобільного зв’язку Київстар повідомив, що контрактні абоненти, які користуються смартфонами Samsung і Huawei, тепер можуть здійснювати дзвінки через 4G VoLTE (voice-over-LTE). Раніше ця технологія була доступною лише для користувачів зі смартфонами Apple.

Нова технологія стала доступною для контрактних абонентів Київстар, які користуються смартфонами Samsung Galaxy A30S, A72 або S20 +, Huawei P smart 2021, P30 PRO або P40, а також багатьма іншими моделями. Абоненти можуть користуватись можливостями VoLTE без додаткових налаштувань. Усе, що необхідно – обрати мережу LTE у меню смартфона. З повним переліком смартфонів, для яких доступна ця технологія, можна ознайомитись за наступним посиланням.

Нагадаємо, що технологія VoLTE дозволяє абонентам користуватись швидкісним мобільним інтернетом навіть під час дзвінка. Можна одночасно розмовляти і передивлятись додатки в смартфоні, або новини в інтернеті. Також поліпшується чіткість передачі голосу і якість звуку. Попри те, що голос передається через інтернет, трафік не витрачається й в абонентів не буде додаткових списань з рахунку.

Нагадаємо, Київстар почав впровадження першої в Україні мережі VoLTE для дзвінків через 4G в грудні 2020 року. Зараз VoLTE працює на всій території країни, де є 4G-мережа телеком оператора. Згідно з оцінками абонентів оператора на базі опитувань Customer Satisfaction Index (CSI), технологія VoLTE значно випереджає інші за якістю: 85% абонентів з VoLTE відзначають позитивну зміну якості зв’язку.

Джерело: Київстар