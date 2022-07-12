Клиенты «ПриватБанка» теперь могут звонить в банк непосредственно из мобильного приложения «Приват24»

«ПриватБанк» сообщил о внедрении новой технологии, благодаря которой клиенты смогут звонить в банк непосредственно с помощью мобильного приложения «Приват24».

Многие украинцы сталкиваются с проблемой звонка из-за границы или когда по другим причинам не имеют доступа к мобильной связи отечественных операторов. ПриватБанк внедрил технологию разработки собственных ИТ-специалистов, с помощью которой клиенты могут общаться с банком через интернет и мобильное приложение Приват24.

Бета-версия этой инновации уже доступна всем пользователям мобильного Приват24 (iOs и Android) – нужно только обновить приложение до последней версии. Вызовы в банк через приложение бесплатны и работают при наличии мобильного интернета или Wi-Fi. Важно, что такой способ общения с банком безопасен, поскольку звонок защищен логином и паролем от Приват24.

“Из-за войны миллионы украинцев вынуждены искать убежища за рубежом, а в некоторых регионах Украины пока отсутствует украинская мобильная связь, поэтому именно сейчас мы внедрили эту уникальную технологию, чтобы наши клиенты были на связи с банком при любых условиях, — говорит Руководитель Направления «Омникальный контактный центр» ПриватБанка Оксана Аношечкина. — Команда специалистов контактного центра и разработчиков банка работала над столь важной для клиентов инновацией более двух лет, чтобы сделать коммуникацию с банком еще доступнее и проще”.

Чтобы позвонить в ПриватБанк из приложения, нужно войти в мобильный Приват24 со своим логином и паролем, перейти в меню «Профиль клиента» — «Служба поддержки» — «Звонок через Приват24» (или «Звонок в поддержку» для Android). Сейчас сервис работает в тестовом режиме, чтобы проверить его возможности и сделать технологию еще более удобной и совершенной.