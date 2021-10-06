Учора в деяких українських ЗМІ з’явилася інформація про те, що у Києві посилили карантин та не пускатимуть у держадміністрації, ЦНАПи, підприємства та організації, незалежно від форми власності без сертифіката про вакцинацію або тесту на COVID-19. Департамент муніципальної безпеки КМДА зауважив на це, що наявність COVID-сертифікатів або негативних тестів на COVID не є обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ, доки Київ лишається в «жовтій» зоні.

Київ готується до можливого посилення карантинних обмежень у разі встановлення на території міста «помаранчевого» або «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Зокрема, мова йде про підготовку структурних підрозділів міської та районних адміністрацій, організацій, підприємств та установ столиці до організації прийому громадян за умови перевірки сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, або негативного результату тестування на COVID-19. Наразі, поки у Києві встановлений «жовтий» рівень епіднебезпеки, наявність COVID-сертифікатів або ПЛР-тестів не є обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ. Про це розповіли у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

«Поки столиця залишається у «жовтій» зоні, і основними вимогами до відвідувачів закладів є наявність маски та дотримання дистанції. Але ми вже готуємось до можливого посилення карантинних обмежень і напрацьовуємо механізми дій на випадок, якщо будемо змушені вимагати від структурних підрозділів міської влади, у тому числі ЦНАПів, і від інших установ допускати відвідувачів лише за наявності COVID-сертифікатів або негативних тестів на COVID», – розказав перший заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Олег Куявський.

Він пояснив, що Протокол № 15 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 01.10.2021 року не встановлює додаткових обмежень для міських установ, а наголошує на необхідності виконання вимог Постанови Кабміну № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Джерело: КМДА