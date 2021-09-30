Поліція почне перевіряти у українців COVID-сертифікати по QR-коду, щоб запобігти розповсюдженню підробок





Нацполіція спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат з «Дії» або сканувати паперовий його варіант.

Процес буде проходити приблизно так, як працює зараз перевірка водійських посвідчень. Його обіцяють повністю налагодити вже за декілька днів, повідомив Голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Також він зазначив, що якщо в Україні введуть повний локдаун, то обмежень для вакцинованих осіб буде менше. Щоб скористатись цими перевагами необхідно мати при собі внутрішній сертифікат вакцинації. Він має містити QR-код, щоб правоохоронці могли перевірити дійсність такого документа.

Зазначимо, що Нацполіція та Держпродспоживслужба є компетентними органами, які мають право перевіряти чинність таких сертифікатів. Уряд також пропонує посилити кримінальну відповідальність за підроблення ковід-сертифікатів — штраф до 170 тис. грн або позбавлення волі до 3 років.

Останнім часом Кіберполіція та Мінцифри ледь не кожен день повідомляють про ліквідацію схем виготовлення та збуту підроблених сертифікатів. Зокрема вчора Кіберполіція Києва викрила двох громадян у виготовленні підроблених COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів.

Правопорушники в Інтернеті рекламували послуги з виготовлення підробленої медичної документації без проходження лабораторних досліджень та вакцинації. Діяли фігуранти від імені відомої української клініки. 24-річний чоловік та 22-річна жінка створили чат-бот у месенджері, де приймали замовлення на виготовлення підробленої медичної документації. Без проходження лабораторних досліджень громадянам пропонували виготовлення ПЛР-тестів із негативним результатом на COVID-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію. ПЛР-тести продавали по 600 гривень, а свідоцтво про вакцинацію коштували 1200 гривень.

У своїй діяльності правопорушники використовували підроблені печатки та логотип відомої української клініки. За попередніми підрахунками, пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів. В оселі фігурантів та в їхній автівці правоохоронці провели обшуки із залученням полку поліції особливого призначення №1. За результатами вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус. В результаті огляду вилученої техніки, знайдено переписки про замовлення псевдосертифікатів та виявлено бланки для їхнього виготовлення. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Джерело: МВС України (1, 2)