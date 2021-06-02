КМДА планує облаштувати на Трухановому острові трасу для проведення легкоатлетичних пробігів, щоб не перекривати центр міста під час змагань





На минулих вихідних у центрі Києва пройшов 28-ий благодійний «Пробіг під каштанами», в якому прийняли участь близько 11 тисяч людей. При цьому регулярні легкоатлетичні пробіги потребують перекриття вулиць, що до вподоби далеко не всім киянам. Тому в КМДА планують збудувати трасу для проведення легкоатлетичних пробігів на Трухановому острові.

Таку можливість обговорили під час робочої наради на чолі з заступницею голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Оленою Говоровою. У нараді також взяли участь директорка Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан, представники Федерації легкої атлетики міста Києва. Вони оглянули територію Труханового острова та обговорили критерії, яким має відповідати майбутня траса, її довжину та можливий маршрут.

«Київ – спортивне місто. Міська влада підтримує у належному стані спортивну інфраструктуру у столиці, а також створює нову. Труханів острів – це не тільки місце для відпочинку, але і чудова територія для занять спортом. Саме тому ми розглядаємо можливість будівництва тут окремої траси для проведення легкоатлетичних пробігів. Тож потрібно консолідувати зусилля міста, поліції та всіх служб, аби організувати безпеку учасників майбутніх пробігів від старту до фінішу», – зауважила Олена Говорова.

Нагадаємо, на Трухановому острові триває реконструкція, тут планують створити рекреаційний маршрут і здійснити благоустрій прилеглої території. У рамках першої черги, яку відкрито минулого року, впорядковано 5,5 гектарів території острова. Окрім того, на Трухановому острові планують облаштувати новий вело-пішохідний променад.

Джерело: КМДА