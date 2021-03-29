КМДА збудує на Трухановому острові новий вело-пішохідний променад, який розділить авто- і велопотоки





Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв повідомив, що Київ збудує на Трухановому острові новий вело-пішохідний променад. Розробники проекту розраховують, що завдяки розподіленню автомобільного і велопішоходного потоків Труханів острів стане більш безпечним, зручним і комфортним для всіх відвідувачів.

«На сьогодні єдиною магістраллю на Трухановому острові між Північним мостом та Парково-пішохідним мостом є вулиця Труханівська. Нею користуються пішоходи, що гуляють островом, бігуни, велосипедисти, ролери тощо. Одночасно нею їздить автомобільний транспорт – приватний транспорт спортсменів, власників закладів харчування, гостей туристичних баз, а також, на жаль, вантажний транспорт будівельників», – зазначив Олександр Густєлєв.

Існуюча ситуація є для всіх незручною і небезпечною, тому розподілення, з одного боку, транспортного потоку, а з іншого велопішоходного стає на часі.

«Саме з цією метою буде запроєктовано, а згодом і побудовано, вело-пішохідний променад вздовж берегової лінії річки Дніпро. У рамках проєкту буде враховано необхідність влаштування сучасного LED-освітлення, додаткового озеленення, місць для відпочинку, велопарковок тощо. Люди з порушеннями зору зможуть безпечно і комфортно гуляти променадом, адже буде влаштована тактильна плитка. За безпекою пильнуватимуть камери відеоспостереження, які інтегровані в міську систему «Smart City», – пояснив заступник голови КМДА.

В КМДА вважають, що розташування біля Дніпра й панорами київських пагорбів і старовинного Подолу зроблять променад ще й популярним туристичним місцем.

Одночасно столична влада запевнила, що вулиця Труханівська незмінно залишиться частиною вже створеного веломаршруту «Троєщина — Європейська площа» і можливою для пересування пішоходів, а для автомобільного транспорту і надалі діятимуть обмеження швидкості руху 20 км/год.

Раніше в КМДА повідомили, що цього року буде суттєво розширена велосипедна інфраструктура Києва та встановлено 800 велопарковок. Зазначимо, що КМДА планує збільшити протяжність веломаршрутів столиці до 375 км до 2025 року, та до 1185 км до 2040 року (зараз в Києві всього 65 км офіційних велосмуг).

Джерело: КМДА