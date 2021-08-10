КМДА: У Києві зроблено понад 1 млн щеплень від COVID-19, тільки за останню добу — більше 25 тис.





У столиці України зроблено 1 007 513 щеплень від COVID-19, зокрема тільки за останню добу зроблено 25 388 щеплень, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Київ – беззаперечний лідер вакцинації в країні. На сьогодні у столиці першу дозу вже отримали понад 634 600 людей, другу – більше 372 900 містян. Ми прикладаємо максимум зусиль, аби охопити вакцинацією якомога більше людей. Місто створило усі умови для того, щоб кожен охочий мав змогу щепитися. Усі вакцинальні центри забезпечені вакцинами. Тож сьогодні для мешканців столиці доступні вакцини для першої дози – CoronaVac/Sinovac Biotech та Moderna (mRNA-1273), а для ревакцинації AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech», – розповів Микола Поворозник.

Він нагадав, що отримати другу дозу вакцини можна, звернувшись до свого сімейного лікаря, у реєстратуру закладу або зареєструватися через систему helsi.me.

«Якщо ж вам відмовили у ревакцинації препаратом, яким вас щепили первинно – негайно зверніться до керівника закладу. Якщо таким чином питання не вдалося вирішити – телефонуйте на гарячу лінію Департаменту охорони здоров’я: 044-278-41-91. Для вирішення цієї проблеми вам потрібно повідомити оперативному черговому повну назву закладу, прізвище керівника медзакладу та свої координати», – пояснив Микола Поворозник.

Нагадаємо, що у столиці можна вакцинуватися у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі у кожному районі, які працюють на вихідних. Окрім того, вакцинуватися можна у кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

Зазначимо, що з 20 липня 2021 року Україна відкрила вакцинацію проти COVID-19 для всіх охочих. Також Уряд змінив правила перетину кордону України для протидії штаму «Дельта» коронавірусу COVID-19.

Джерело: КМДА