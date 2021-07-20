Україна відкриває вакцинацію проти COVID-19 для всіх охочих, запис у чергу на вакцинацію через «Дію» працювати перестає





Міністерство охорони здоров’я повідомило, що Україна відкриває останній — 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19, на якому щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років. При цьому пріоритет надаватиметься вразливим групам населення, зокрема людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями. Серед пріоритетних груп залишаються також медики, освітяни, соціальні працівники та військові, які контактують з великою кількістю людей.

“Ми отримуємо все більше вакцини проти COVID-19 та створюємо все більше пунктів, центрів, мобільних бригад з імунізації. Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих та захистити якомога більше людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму “Дельта”, який вже дістався до України. Водночас у пунктах та центрах вакцинації першочергово щеплюватимуть літніх людей, людей з хронічними хворобами та інші вразливі групи населення”, — зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що вакцинація проти коронавірусної хвороби в Україні проходить поетапно згідно з Дорожньою картою. З відкриттям 5-го етапу запис у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний додаток “Дія” перестає працювати, адже тепер кожен охочий може записатися безпосередньо на щеплення.

Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу. Також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які відкриваються в різних містах України та працюють у робочі й вихідні дні. Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами є на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Працівників сфери охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, військовослужбовців, працівників структур державної безпеки та структур, які забезпечують роботу держави, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, а також організовані колективи з понад 50 охочими щепитися вакцинують мобільні бригади за місцем їхньої роботи.

Люди, які не можуть самостійно пересуватися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого сімейного лікаря.

Наразі регіони забезпечені вакцинами та можуть розпочинати щеплення всіх охочих. Щеплення здійснюють вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та Moderna.

За відкриття нових пунктів щеплень та центрів масової вакцинації відповідають місцеві органи влади. Загальну координацію вакцинальної кампанії від COVID-19 і планування роботи мобільних бригад здійснюють регіональні координатори з вакцинації.

зазначимо, що станом на 20 липня 2021 року в Україні проведено 4,1 млн щеплень — 2,7 млн українців отримали першу дозу, повністю вакциновані двома дозами — 1,4 млн осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я