Ко Дню Независимости Украины «Укрпошта» подготовила почтовый блок «СВОБОДНЫЕ. НЕСЛОМЛЕННЫЕ. НЕПОБЕДИМЫЕ»

24 августа – в День Независимости Украины – компания «Укрпошта» введёт в обращение новый почтовый блок «СВОБОДНЫЕ. НЕСЛОМЛЕННЫЕ. НЕПОБЕДИМЫЕ». Блок состоит из марки с украинским воином и 6 иллюстраций, отражающих реалии войны.

Как и в случае марки «Русский военный корабль, иди … !», тираж почтового блока «СВОБОДНЫЕ. НЕСЛОМЛЕННЫЕ. НЕПОБЕДИМЫЕ» ограничен и составляет 1 млн экземпляров. Номинальная стоимость блока составляет 60 грн. В дополнение к блоку также выпущены конверты «Первый день» и немаркированные художественные конверты. Погашение штемпелем «Первый день» состоится 24 августа в Киеве и во всех филиалах «Укрпошты».

Купить почтовый блок «СВОБОДНЫЕ. НЕСЛОМЛЕННЫЕ. НЕПОБЕДИМЫЕ» можно будет в городских отделениях почтовой связи. Кроме того, филателистическая продукция будет продаваться в онлайн-магазине «Укрпошты», а также в официальных магазинах «Укрпошты», на украинских и международных торговых площадках.