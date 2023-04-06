Kobo Elipsa 2E – ридер с 10,3-дюймовым дисплеем, изменяемой подсветкой, поддержкой стилуса и ценой $400

Компания Kobo подготовила к выпуску новый ридер Kobo Elipsa 2E, призванный составить конкуренцию устройствам Kindle Scribe и reMarkable 2. Новинка предлагает ряд улучшений по сравнению со своим предшественником, выпущенным в 2021 году.

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Ридер Kobo Elipsa 2E оснащён 10,3-дюймовым сенсорным e-ink дисплеем, как и предшественник, но при этом панель получила более высокое разрешение изображения с плотностью пикселей 300ppi. Устройство получило функцию ComfortLight Pro, которая корректирует цветовую температуру и яркость подсветки для снижения нагрузки на глаза. Производитель утверждает, что новинка работает дольше от одного заряда батареи, особенно при использовании стилуса, но описание говорит лишь о «неделях автономной работы».

По данным Kobo, модель Elipsa 2E содержит более производительный 2-ядерный процессор с частотой 2 ГГц, что обеспечивает более быстрое масштабирование и листание страниц. Улучшенный стилус для заметок Kobo Stylus 2 перезаряжается, весит на 25% меньше, имеет ластик и отдельную кнопку выделения. Опциональный чехол SleepCover содержит магнитное крепление для хранения стилуса. Наконец, устройство имеет улучшенный дизайн, изготавливается с применением переработанного пластика и металлов.

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Ридер Kobo Elipsa 2E поступит в продажу 19 апреля по цене $400.

Дополнительно компания анонсировала запуск сервиса Kobo Plus. Он предлагает различные варианты подписки и предоставляет неограниченный доступ к более чем 1,3 млн электронных книг и 100 тыс. аудиокниг. Цена составляет $8 в месяц отдельно для электронных и аудиокниг или $10 в месяц для обоих типов контента.

Источник: Engadget