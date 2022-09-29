Amazon Kindle Scribe — ридер с E Ink дисплеем и поддержкой стилуса по цене $340

Компания Amazon подготовила к выпуску новый планшет-ридер под названием Kindle Scribe. Устройство предназначено как для чтения контента, так и для создания рукописных заметок.

Планшет Amazon Kindle Scribe оснащён 10,2-дюймовым дисплеем Paperwhite на базе технологии E Ink с плотностью размещения пикселей 300 ppi. Дисплей дополнен подсветкой, позволяющей регулировать цветовую температуру. В комплект поставки включает стилус с технологией технологию Wacom EMR. Он оснащён магнитным креплением и не требует подзарядки. Стилус позволяет делать пометки во время чтения или записывать свои мысли. Эти рукописные заметки хранятся в коллекции Kindle пользователя вместе с остальными материалами. Дополнительно предлагается улучшенный стилус Premium Pen с настраиваемой кнопкой и датчик ластика в верхней части для быстрого удаления записей.

Amazon Kindle Scribe поддерживает разметку PDF и может отображать сохранённые веб-страницы и другие форматы файлов. Amazon заключила партнёрское соглашение с Microsoft, чтобы добавить в Word кнопку, позволяющую экспортировать документ прямо на Kindle. В скором времени также должна заработать функция отправки заметок с Kindle на другие устройства.

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Новинка имеет асимметричный дизайн, чтобы можно было удерживать планшет одной рукой и делать пометки другой рукой. Толщина планшета составляет 5,8 мм, а вес — 430 г. Автономность зависит от характера использования устройства. По заверениям Amazon, Kindle Scribe может работать до 12 недель без подзарядки при получасовом чтении каждый день. Автономность снижается до 3 недель, если каждый день делать записи на протяжении 30 минут. Те, кто много пишут, должны рассчитывать на автономность около недели.

Новый планшет-ридер Amazon Kindle Scribe ожидается в продаже ближе к сезону предновогодних продаж. Его цена составляет $339,99. За комплект со стилусом Premium Pen предстоит заплатить на $30 больше.

Источник: The Verge