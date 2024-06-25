Когда все идет не по графику. Украинские айтишники создали приложение для мониторинга света

Senior Android Developer Андрей Буланов и iOS/Android/Flutter Developer Константин Медеденко создали приложение «Світлобот», которое автоматически мониторит состояние электроэнергии.
«Хотите всегда знать, есть ли свет в вашем доме? Вам важно знать точное время включения и отключения света? Жители «домовой группы» устали писать об изменении состояния света, и перессорились из-за этого? Теперь вы можете узнать о текущем состоянии света благодаря нашему новому приложению», — написал на своей странице в LinkedIn один из разработчиков.
- Для того, чтобы воспользоваться приложением, вам понадобится смартфон.
- Его будет необходимо поставить дома или в офисе на зарядку. Далее — синхронизировать с вашим основным смартфоном согласно инструкции.
- В зависимости от того, будет ли идти зарядка вы будет получать оповещения о наличии или отсутствии света.
Кроме того, девелоперы создали и выложили на YouTube видеоинструкцию, которая поможет настроить приложение.
Приложение сейчас доступно для загрузки в Google Play и App Store.
Приложение не стоит путать с другим «Світлоботом» — тот также сообщает статус света в вашем доме, функционирует аналогичным образом с помощью смартфона или модема, однако работает только как Telegram-чатбот.
Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: