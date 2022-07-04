Количество вакансий для IT-специалистов в 4,8 раза меньше, чем было до войны, а больше всего предлагают разработчикам игрового ПО — почти 90 тыс. грн [Исследование]

После общей оценки ситуации на рынке труда Украины аналитики grc.ua опубликовали отдельный отчет по IT-отрасли, где, как известно, самые высокие зарплаты. Согласно их оценке, война довольно-таки ощутимо ударила по отрасли, которая в прошлом году принесла стране 4% ВВП — так, количество вакансий для IT-специалистов в 4,8 раза ниже довоенного уровня.

Влияние войны на IT

Специалисты grc.ua выделяют несколько факторов, которые привели к сокращению IT-отрасли:

то, что IT -специалисты работают не только в профильных компаниях (IT-специалисты, работавшие на предприятиях других секторов экономики, часто тоже попадали под сокращение персонала и снижение заработных плат);

продуктовые IT -компании, работавшие на внутренний украинский рынок, потеряли с началом войны проекты из-за финансовой несостоятельности компаний продолжать разработку и внедрение;

IT -компании, работавшие с внешними рынками, сталкивались с недоверием и сомнениями иностранных заказчиков в том, что украинские IT -специалисты могут соблюдать дедлайны и стандарты качества в условиях обстрелов и работы по бомбоубежищам.

По состоянию на июнь предложения работы для IT-специалистов составляют 12,5% всех актуальных на сайте grc.ua. В процентном смысле это почти столько, как было в конце 2021 года и даже немного больше, чем в январе 2022 года. Однако, несмотря на высокую долю вакансий IT-сферы в общей структуре в процентах, их численность в натуральном значении снизилась в результате кризиса.

Наибольшее падение количества вакансий в IT-сфере на сайте grc.ua произошло в апреле (в 6,6 раза меньше, чем в январе 2022 г.), с мая прослеживается положительная динамика медленными темпами. В свою очередь активность поисковиков возросла, что и в общем тренде состояния рынка труда в период войны.

Где больше всего работы

Больше всего предложений работы на IT-специалистов открыто в Киеве — вакансии столичных IT-компаний составляют половину (52%) от опубликованных в июне предложений работы сферы информационных технологий.

Львовский IT-кластер в этом месяце ищет гораздо меньше специалистов, чем в столице. Вакансии для IT-шников в этом регионе составляют всего 12% всех открытых в сфере. Интересен тот факт, что война изменила региональную структуру IT-отрасли. Если до начала войны крупнейшими IT-кластерами были Киев и Харьков, то сегодня Киев восстановил свои позиции, потерянные в начале войны. Львов сегодня занимает уверенную вторую строчку по количеству предложений работы. С начала войны количество IT-специалистов, работающих во Львове, выросло более чем в три раза.

Некоторая часть украинских специалистов уехала за границу. В то же время за последние месяцы ощутимо увеличилось количество тех, кто готов выехать ради работы. Если в течение 2021 года этот показатель составлял 34% всех резюме IT-специалистов, то с началом войны таких уже почти половина (47%) от общего количества IT-специалистов, разместивших свои резюме.

Какие именно IT -специалисты нужны больше всего

Больше всего работодатели IT-сферы ищут инженеров и разработчиков. Для этих специалистов опубликовано самое большое количество вакансий в июне в профессиональной сфере IT. Также востребованы специалисты по системам управления предприятием (ERP), web инженеры и web мастера, специалисты поддержки, системные администраторы.

Следует отметить, что кроме чисто технических специалистов в сфере IT, 18% вакансий сегодня открыты для специалистов нетехнических специализаций. Дизайнеры, технические райтеры, рекрутеры, менеджеры проектов и менеджеры продуктов, менеджеры по продажам ИТ продуктов, маркетологи. Итак, почти каждая пятая вакансия в ИТ сфере для гуманитариев или других нетехнических специалистов.

Зарплаты в IT

Средняя предлагаемая заработная плата в профессиональной IT-сфере в июне составляет 70900 грн против 103500 грн в мае.

С начала войны средняя зарплата в IT-сфере почти не менялась. В то же время, по рынку средняя зарплата во всех профессиональных сферах снизилась на 10% по сравнению с довоенным периодом. Некоторые профессиональные сферы почувствовали снижение зарплаты наполовину, некоторые пострадали не так сильно, однако отрицательная динамика зарплат присутствовала почти во всех отраслях. В июне общее понижение зарплат в большинстве профессиональных сфер прекратилось. Исключением стали отрасли с самыми высокими зарплатами – IT, высший менеджмент и консалтинг. Несколько снизились зарплаты также у востребованных специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR, в медицине и фармацевтике, а также еще больше снизились зарплаты, которые предлагают работодатели самым низкооплачиваемым специалистам без опыта работы и студентам.

Что касается IT-индустрии, то в большей доле вакансий (в 42%) отмечена самая низкая зарплата в сфере — от 31 900 грн. В каждой пятой вакансии предлагают зарплату от 63 900 грн. В 17% предложений озвучена зарплата от 95 900 грн. Высокую зарплату от 127 900 грн предлагают в каждой десятой вакансии. Вакансий с высокой ежемесячной компенсацией от 159 900 грн 8% от всех актуальных в сфере.

Зарплаты в разрезе IT -специализаций

Уровень зарплаты в IT-индустрии зависит и от опыта и от специализации. Высокая средняя заработная плата у специалистов, работающих над игровым ПО. Им предлагают в среднем 87700 грн. Web мастера и web инженеры получают в среднем 81200 грн. Также высокие зарплаты предлагают специалистам систем управления предприятием (ERP) — 77 800 грн, а также разработчикам и программистам — в среднем 76 000 грн.

Самые низкие зарплаты в профессиональной сфере IT, интернет, телеком у тех, кто специализируется на создании контента (в среднем 15 600 грн.), у тестировщиков (19 800 грн.) и у специалистов телекоммуникаций (17 000 грн.). Невысокие зарплаты работодатели сферы предлагают также аналитикам (в среднем 26 300 грн), а также начинающим и тем, кто только начал свой карьерный путь в IT-сфере и имеет минимальный опыт (в среднем 20 000 грн).

Желаемый опыт в IT

Традиционно чаще всего ищут специалистов, имеющих опыт работы от 1 до 3 лет. Для них большинство (56%) открытых вакансий в сфере. Меньше работы для опытных специалистов, только 3% вакансий открыто для тех, кто имеет более 6 лет профессионального опыта.