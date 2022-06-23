Зарплата в Україні: роботодавці в середньому пропонують 20 100 грн щомісяця, а найвищі зарплати — у IT-вців (в середньому 70 900 грн)

Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua поділився новим аналізом ситуації на ринку праці України та зафіксував у червні умовну стабілізацію зарплат — у більшості професійних сфер зниження припинилося, проте й значного зростання поки не відбувається.

У квітні аналітики grc.ua зафіксували падіння середньої заробітної плати на 10% у порівнянні з довоєнним періодом, у травні у більшості професійних сфер продовжилося зниження зарплат до критично низького рівня. Водночас у червні зарплати перестали знижуватися у більшості професійних сфер. У grc.ua поясняють, що компанії, яким вдалося зберегти свою діяльність в умовах війни та економічної кризи, вже здійснили оптимізацію витрат — скоротили зарплати та зменшили бонуси й премії. Водночас прогнозувати, коли зарплата в Україні почне зростати, в grc.ua не беруться.

У червні середня заробітна плата складає 20 100 грн. Її розрахували на основі усіх відкритих вакансій grc.ua.

Кому платять найвищі зарплати — топ-5 сфер з найвищими зп у червні

Найвищі зарплати, як і завжди, пропонують IT-вцям, керівникам та у сфері консалтинг. Проте, порівнюючи з попереднім місяцем, у червні у вакансіях цих професійних сфер пропонують нижчі зарплати. ІТ-вцям пропонують в середньому 70 900 грн, керівникам — 45 300 грн. У сфері консалтинг середня зарплата знизилася майже вдвічі, порівнюючи з травнем, і складає 33 000 грн.

У червні з’явилися пропозиції роботи з високими зарплатами у таких професійних сферах, як будівництво й нерухомість, управління персоналом, видобуток сировини.

Ринок нерухомості у великих містах почав оживати — з’явилися вакансії для менеджерів з оренди та продажу нерухомості, а середня зарплата у сфері дещо підвищилася, що дало змогу їй потрапити до топ-5 сфер з найвищими зарплатами. Окрім рієлторів, на зарплати вище середнього рівня у сфері будівництва та нерухомості можуть претендувати інженери-проектувальники — їм пропонують до 40 000 грн. Спеціалістам робітничих професій платять, як і раніше, не надто високу зарплату — в середньому 11 500 грн.

Відбулося незначне пожвавлення ще однієї професійної сфери. Від початку війни для фахівців туристичної сфери, галузі гостинності та ресторанів було вкрай мало пропозицій роботи. У літній сезон зазвичай відбувається відчутне збільшення пропозицій роботи для цих спеціалістів. Цього літа, навіть не зважаючи на незначне пожвавлення роботодавців сфери туризму та HoReCa, кількість вакансій критично мала. Щоправда, середня заробітна плата у відкритих вакансіях у червні досягла рівню першої половини лютого цього року, тобто довоєнного періоду, і складає 25 300 грн.

Кому знизили зарплати

З початком літа роботодавці дещо знизили пропоновані зарплати кандидатам на вакансії у сфері маркетинг, реклама та PR — середня заробітна плата у відкритих вакансіях становить 19 400 грн.

Відбулося зниження середньої заробітної плати для працівників, яким пропонують роботу у сфері медицина та фармацевтика. У червні медіанна зарплата у відкритих вакансіях для цих спеціалістів становить 17 600 грн.

Знизилася також середня зарплата у відкритих вакансіях для робітничого персоналу (з 14 400 грн у травні до 13 700 грн у червні), охоронців (з 17 100 у травні до 10 900 грн у червні) та для студентів і спеціалістів, які лише починають кар’єрний шлях (з 12 600 грн у травні до 8 600 грн).

Окрім студентів, охоронців та фахівців робітничих спеціальностей, найнижчі зарплати у домашнього персоналу (в середньому 11 900 грн) та у сфері закупівель (12 400 грн).

Регіони з найвищими зарплатами

Київ впевнено утримує лідерство по розміру середньої заробітної плати у червні з медіанною зарплатою у червні 29 500 грн. На високий рівень щомісячної компенсації у столиці вплинула велика кількість пропозицій роботи для ІТ-спеціалістів. Вакансії з високою зарплатою є також в інших сферах, наприклад, менеджери з експортного продажу можуть отримувати до 85 000 – 100 000 грн.

На другій позиції за розміром середньої заробітної плати — Львів та область. В середньому у цьому регіоні пропонують 20 500 грн. Львівську область обрали для переїзду більшість компаній, які скористалися державною програмою з релокації підприємств. Від початку війни цей регіон став одним з центрів ринку праці — наразі тут відкрито багато вакансій компаній різних галузей. Високі зарплати пропонують не лише ІТ-спеціалістам, а й адміністраторам магазинів, операційним та фінансовим директорам, керівникам відділів компаній різних сфер.

До п’ятірки регіонів з найвищими зарплатами у червні також потрапили Миколаївська область (середня зарплата у відкритих вакансіях складає 19 500 грн), Дніпропетровська область (19 100 грн) та Одеська область (18 700 грн).

Регіони з найнижчими зарплатами

Найнижчі зарплати у червні пропонують у Рівненській області (середня зарплата у відкритих вакансіях становить 10 400 грн), у Кропивницькому та Кіровоградській області (10 400 грн), Харківській області (10 500 грн), Полтавській області (11 800 грн) та в Івано-Франківській області (11 800 грн).

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У першому кварталі IT-галузь України забезпечила рекордні $2 млрд експортних надходжень — на 28% більше, ніж торік ($1,44 млрд).