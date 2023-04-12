Коллекция одежды Pixel от Loewe имитирует графику Minecraft и ретро-игр — кому пиксельный «лук» (штаны+футболка) за $4350

Испанская компания Loewe выпустила коллекцию одежды, в которой вы можете почувствовать себя персонажем Minecraft или ретро-игры. Именно так вас будут видеть окружающие, благодаря крупному пикселю. Рисунок худи, футболок и брюк имитирует контуры и текстуры тканей, как если бы они были выполнены в низком разрешении.

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Пиксельность старых игр является их культовой особенностью и нравится многим людям. Об этом говорит популярность Minecraft и тот факт, что инди-разработчики до сих пор создают множество игр в стиле ретро. Подобная одежда также имеет шанс на популярность.

Loewe анонсировала коллекцию Pixel на Неделе моды в Париже в октябре 2022 года. Теперь компания представила на своем сайте каталог «доступных» для покупки товаров. Это слово взято в кавычки по той причине, что худи из коллекции стоит $2500, сумочка – $3400, брюки – $2500 долларов, футболка – $1850, а джинсовая юбка – «всего» $790.

Что хорошо в этой линии одежды – она менее навязчиво фокусируется на корпоративной рекламе, как это делают многие. Хотя оформление определенно намекает на Microsoft, а рисунок футболки содержит логотип, носитель предметов из коллекции Pixel не похож на живой рекламный щит.

Не то, чтоб одежда Loewe выглядела практичной или скромной, но всё же она не кажется вычурной или безвкусицей. Подобное оформление эффектно и вызывает чувство ностальгии (хотя понравится, скорее всего, молодежи).

Источник: Ars Technica