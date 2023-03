ИИ на подиуме. Одежду Levi’s будут демонстрировать «разнообразные» модели, созданные искусственным интеллектом

Известный джинсовый бренд считает, что ИИ позволит клиентам увидеть как предмет одежды выглядит на моделях с разным телосложением, возрастом, весом, ростом и оттенками кожи.

О запланированном эксперименте сообщили на прошлой неделе, во время объявления о партнерстве Levi’s с Lalaland.ai – студией цифровой моды, которая создает реалистичных цифровых моделей с помощью ИИ и уже сотрудничала с Calvin Klein и Tommy Hilfiger.

В настоящее время большинство товаров, которые рекламируются в приложении или на сайте Levi’s, можно просмотреть только на одной модели. Использование цифровых манекенов помогло бы разнообразить показ одежды и упростить выбор для клиентов.

Levi’s начнет тестировать ИИ-моделей позже в этом году, но не сообщает, на каких платформах они будут доступны и можно ли их изменять собственноручно.

Ну и конечно, здесь также существует опасение того, что искусственный интеллект «отберет» работу у реальных людей. В прошлом году Levi Strauss & Co уволила 700 сотрудников, или 15% своей рабочей силы, что позволило сэкономить $100 миллионов в год. В своем пресс-релизе компания заявляет, что не считает ИИ-моделей «единственным решением» для продвижения разнообразия, справедливости и инклюзии, а также не собирается заменять людей этой технологией — утверждает, что искусственный интеллект «только дополнит реальных моделей».

«Хотя искусственный интеллект, вероятно, никогда полностью не заменит для нас людей-моделей, мы рады потенциальным возможностям, которые он может предоставить нам для потребительского опыта», — сказала Эми Гершкоф Боллес, глобальный руководитель стратегии цифровых и новых технологий Levi Strauss & Co.

Другие компании альтернативно применяли технологию дополненной реальности, чтобы помочь потребителям визуализировать, как одежда будет выглядеть на их теле. В сентябре прошлого года Walmart представила программу Be Your Own Model, позволяющую виртуально примерить одежду с помощью собственных фотографий и технологий AR. Amazon Fashion также сотрудничала со Snap, предоставляя пользователям Snapchat возможность виртуально моделировать очки с помощью фильтров AR.