Команда Alphabet X не смогла достичь поставленной цели в рамках Project Amber – выявить биомаркер депрессии не удалось





Подразделение X холдинга Alphabet поделилась некоторой информацией о Project Amber, над которым специалисты работают уже около трёх лет. В рамках этого проекта исследователи пытаются идентифицировать конкретный биомаркер депрессии, но достичь этой цели так и не удалось.

Теперь исследователи полагают, что единого биомаркера депрессии и тревоги, вероятно, не существует. Тем не менее, команда X надеется, что её работы по использованию электроэнцефалографии (ЭЭГ) в сочетании с машинным обучением будут полезны другим исследователям. Результаты Project Amber теперь доступны для сообщества исследователей психического здоровья.

Исследователи из команды X надеялись, что депрессия, как и другие недуги и расстройства, может иметь чёткий биомаркер. Если бы эта гипотеза подтвердилась, это могло бы помочь медицинским работникам более легко и объективно диагностировать депрессию, а также более легко и последовательно излечивать это расстройство. В лабораторных условиях с использованием ЭЭГ и специально разработанных игр обнаружилось, что с депрессией постоянно демонстрировали более низкий показатель активности ЭЭГ в ответ на эффективную «победу» в играх. Команда занялась улучшением процесса сбора и интерпретации данных ЭЭГ, что могло бы сделать такие данные практически полезными в реальных диагностических условиях, таких как клиника или лаборатория общественного здравоохранения. Но, к сожалению, команде не удалось достичь поставленной цели и выявить единственный биомаркер, ответственный за депрессию.

Команда подвела итоги своего исследования Project Amber и сделала несколько заявлений по этому поводу. Отмечается, что измерение психического здоровья остаётся нерешённой проблемой. Несмотря на наличие множества обследований и шкал психического здоровья, они не используются широко.

Кроме того, заявляют в команде, есть ценность в сочетании субъективных и объективных данных. И люди с жизненным опытом и врачи приветствовали введение объективных показателей, но не в качестве замены субъективной оценки и выяснения у людей их опыта и чувств. Сочетание субъективных и объективных показателей было признано особенно действенным.

В целом, имеется несколько вариантов использования новой измерительной методики с помощью ЭЭГ. Первоначальная гипотеза заключалась в том, что клиницисты могут использовать «тест мозговых волн» в качестве диагностического средства. Однако эта концепция получила не очень тёплый приём со стороны специалистов различных профилей.

Чтобы результаты исследования Project Amber не пропали зря, команда X разместила на GitHub информацию о своих аппаратных и программных наработках на условиях открытого лицензирования. Также группа предоставила «патентное поручительство», которое гарантирует, что никакие судебные иски не будут возбуждаться в отношении пользователей, использующих эти наработки.

Источник: techcrunch